2020年12月23日 12時20分 ネットサービス

アメリカ大統領公式Twitterアカウント「@POTUS」をバイデン氏はフォロワー0で引き継ぐ



アメリカの大統領は、公式Twitterアカウントとして個人のものとは別に「@POTUS」というアカウントを運用することになります。このアカウントは2020年12月23日の記事作成時点で3321万人ものフォロワーを抱えているのですが、次期大統領のジョー・バイデン氏はフォロワー0の状態で引き継ぐことになることがスタッフの発言から明らかになりました。







Twitter will make Joe Biden’s @POTUS account start with zero followers - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/22/22195713/twitter-biden-reset-accounts-trump-potus-whitehouse





Twitter @POTUS Account Will Reset Followers to Zero for Joe Biden - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-22/biden-potus-account-to-start-from-zero-without-trump-followers



「フォロワー0で引き継ぐ」というのはバイデン陣営の方針ではなく、Twitter側が決めたことだとのこと。このことは、バイデン陣営でデジタル部門のディレクターを務めているロブ・フラハティ氏が「2016年に、トランプ氏はオバマ大統領が@POTUSと@WhiteHouse(ホワイトハウス公式アカウント)で集めたすべてのフォロワーを引き継ぎました。2020年、Twitterは我々に、バイデン政権はゼロから始めなければいけないと通知してきました」と明かしています。



この措置は大統領のアカウントである「@POTUS」だけでなく、副大統領の「@VP」、ファーストレディ(大統領夫人)の「@FLOTUS」、ホワイトハウス報道官の「@PressSec」、政権の最新情報を伝える「@Cabinet」、スペイン語版のホワイトハウス公式アカウント「@LaCasaBlanca」も対象だとのこと。



トランプ氏の大統領就任時は「@POTUS」アカウントのツイート内容はすべて消されましたが、1100万人いたフォロワーはそのまま移行。前職であるオバマ氏のツイートは、第44代大統領を示す「@POTUS44」に移されました。



Twitterによると、トランプ大統領のアカウントは「@POTUS45」という名前に変更され、フォロワーには新たな政権のアカウントである@POTUSをフォローするかどうかのオプションが与えられるとのことです。