なぜ「魅力的な人」は昇進が早いのか？

フランスのビジネススクール INSEAD のケリー・A・ノールト氏、ステファン・トー氏、 シンガポールマネージメント大学 のマルコ・ピテサ氏1974年以降に行われた、経済学、心理学、教育、生物学、刑事司法の分野の69件にもわたる研究を分析し、「平均的な魅力の人に比べ、高い魅力を持つ人の収入は20%高く、より頻繁に昇進する」という事実を明らかにしています。 Does Good Looking = Good Employee? | AOM Insights https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/annals.2018.0134.summary 経済学における「差別」には「 嗜好に基づく差別 」や「 統計的差別 」などがあり、「嗜好に基づく差別」は単純に「個人の好き嫌い」、「統計的差別」は統計的に判断されるものです。「嗜好に基づく差別」はメリットや公平性という点に反していますが、「統計的差別」についてはある程度正当性があるとノールト氏は述べており、例として「雇用主が、人間は知能によってパフォーマンスに差があるものと信じ、知能テストを受けさせたうえで自由に雇用すること」というものを挙げています。 他にも、ニュースキャスターなどに見栄えのいい人が選ばれるのは「人々が魅力の高い人を求めており、より視聴率を稼げる可能性があるから」という「統計的差別」の例である可能性があります。また、ジャーナリストの「インタビューを重ねることで ソーシャルキャピタル を構築し、多くの人と繋がってより多くの情報を得る」という仕事内容は魅力の高い人の方が成功しやすく、それが魅力の高い人が多い理由かもしれないともノールト氏は述べています。人間的な魅力は社会性の構築と相関関係があり、魅力の高い人ほど社会性の構築に小さいながら顕著な利点があるとのこと。

2020年12月13日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1p_kr

