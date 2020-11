無料で人の感情に作用する古のインド音楽「ラーガ」を聞きまくれる「Ragya」レビュー

「SIGN UP for free」と書かれていたのでクリックしてみます。

著名なラーガアーティストたちの音楽が集められているのがよくわかります。Arati Ankalikar Tikekarさんは女性シンガーとして「National Award for Best Female Playback Singer」を2度受賞した経験を持つ人物。

インド料理屋やエスニック雑貨店に入った時に、日本や西洋の音楽ではない独特の旋律が流れているのを耳にした人も多いはず。あの音楽は「 ラーガ 」という旋法に基づいており、「人に特定の感情を呼び起こす能力を持つ」とされています。西洋の音楽は音階というルールを持ちますが、音階だけでなく季節や時間といった制限すら持つ独特のラーガをエンドレスで聞くことができるネットサービス「 Ragya 」を発見したので使ってみたところ、ラーガの奥深い世界を体感できるものとなっていました。 Ragya - Indian classical music played by time of the day https://www.ragya.com/ Ragyaにアクセスするとこんな感じ。画面真ん中に「音量」「1つ戻る」「再生/停止」「1つ進む」「お気に入り」というメニューを持つプレイヤーが現れます。オート再生ではなくページを開いた瞬間は無音で、真ん中の再生ボタンを押すと音楽が流れます。

2020年11月27日

