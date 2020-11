砂漠の奥深くで輝く謎の「モノリス」が見つかる

・関連記事

スタンリー・キューブリック監督が「2001年宇宙の旅」のラストについて語る貴重な映像が公開されて話題に - GIGAZINE



美麗な宇宙空間のシーンを映画から集めた「CINEMA SPACE TRIBUTE」 - GIGAZINE



ゼーレに呼び出されてモノリスに包囲される気分のムービー in 「EVANGELION:WORLD-実物大初号機建造計画-」 - GIGAZINE

2020年11月25日 11時15分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.