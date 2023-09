深海の底から「謎の黄金オーブ」が見つかり科学者が困惑、生物学的な由来と専門家

水深3300メートルの海底を調査していたアメリカ海洋大気庁(NOAA)の探査機が、鈍い金色の光を放つ半球状の物体を発見して回収しました。記事作成時点では、何らかの生き物が由来の物体だということしかわかっておらず、その正体は謎に包まれています。 Unidentified Golden Specimen Captures Public Imagination https://oceanexplorer.noaa.gov/news/oer-updates/2023/golden-orb.html Golden ‘egg’ seen off Alaska coast by NOAA ocean explorers | Miami Herald https://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article278790414.html 今回発見された黄金の物体は、NOAAが2023年8月23日から9月16日にかけてアラスカ州近海で実施している調査ミッション「 Seascape Alaska 5 」のさなかに、NOAAの遠隔操作型無人潜水機(ROV)のカメラが捉えたものです。 8月30日、白い海綿が散在する水深約3300メートルの海底をROVで探査していたところ、金色をした直径10センチほどのドーム状の物体が岩肌にしっかりと固着しているのが見つかりました。その模様は、ライブ配信を通じて瞬く間に拡散され、黄金の物体は一部のメディアから「黄金のオーブ」や「金の卵」と呼ばれました。

2023年09月11日

