2020年11月20日 13時03分 モバイル

Googleがほぼ全世界に「メッセージ」アプリのRCS機能を展開、エンドツーエンドの暗号化も予定



リッチコミュニケーションサービス(RCS)はショートメッセージサービス(SMS)を代替することを目的とした、高機能なインスタントメッセージの規格です。Googleの公式メッセージングアプリである「メッセージ」にもRCSがチャット機能として実装されており、2020年11月19日に「ほぼ全世界でメッセージのRCS機能を展開した」とGoogleが発表しました。Googleは今後、RCSによる1対1のやり取りをエンドツーエンドで暗号化することも予定しています。



Helping you connect around the world with Messages

https://blog.google/products/messages/helping-you-connect-around-world-messages/





Google is rolling out end-to-end encryption for RCS in Android Messages beta - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/19/21574451/android-rcs-encryption-message-end-to-end-beta



RCSは単に既読通知付きのメッセージの送受信が可能なだけでなく、グループチャットや音声メッセージでのやり取り、音声・ビデオ通話、ファイルサイズの大きい画像やビデオの送受信、コンテンツ共有、画面共有などが可能な規格です。長らくSMSの代替とされてきたRCSですが、すでに広く使われているSMSに置き換わることは困難であり、通信キャリアがそれほど積極的でなかったこともあって普及度は高くありません。





そこでGoogleは2019年から公式メッセージングアプリの「メッセージ」でRCSをサポートし、AndroidユーザーにRCSサービスを提供することにしました。2019年6月にはイギリスで、11月にはアメリカで提供が開始されるなど、Googleは着々と展開範囲を拡大していました。



Google、米国でも「RCS」を全Androidユーザーに提供開始 - ITmedia NEWS

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1911/15/news050.html





そして2020年11月19日、Googleは公式ブログで「メッセージアプリでのRCSサポートをほぼ全世界に展開した」と発表しました。なお、中国やロシア、北朝鮮といった一部の国々では展開が完了していませんが、これによって多くのAndroidユーザーがRCSを手軽に利用できるようになります。



また、Googleはメッセージ上でのRCS通信のセキュリティを強化するため、1対1のチャットの内容をエンドツーエンドで暗号化することも発表。2020年11月からメッセージのベータテストプログラムに参加しているベータテスターを対象に、自動でメッセージのアップグレードが行われるとのこと。



エンドツーエンドの暗号化が実装されれば、1体1の会話が通信キャリアにもGoogleにも読み取れなくなるとのことで、プライバシーの点で大きな進歩といえます。なお、エンドツーエンドの暗号化はメッセージの送受信者がいずれもメッセージをインストールし、チャット機能をオンにしている場合に利用できるそうです。





Googleのメッセージでサポートされる以前にも、各国でRCS対応のメッセージングサービスが提供されていましたが、依然としてRCSの知名度は低いままです。日本では2018年に「+メッセージ」がNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの3社によって提供されたほか、楽天モバイルも「Rakuten Link」というサービスを提供していますが、Y!mobileやMVNOといった国内キャリアや、海外の通信キャリアとの間で利用できない問題がありました。



なお、過去にはメッセージアプリのベータ版を利用し、RCSをサポートしていないキャリアのユーザーでもRCSを使える抜け穴も発見されていましたが、Googleの意図した動作ではないとみられています。



Enable RCS in Messages on any Android phone and carrier - 9to5Google

https://9to5google.com/2019/10/26/enable-rcs-android-messages/



格安SIMでもRCSが利用可能に。Androidメッセージのベータ版で – Dream Seed.

https://www.dream-seed.com/weblog/android-message-rcs/