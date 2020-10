自分自身で腹部を切開し虫垂切除手術を行った医師がいる

急性虫垂炎(盲腸)は症状によって虫垂の切除手術が行われます。近年は手術痕が目立たないこと、体への負担が少ないことなどを理由に、全身麻酔をかけて腹腔鏡手術を行う事例が多いのですが、隔絶された環境下で手術を行えるのが自分自身だけだったことから、自ら開腹手術を行ったという医師が存在しています。



Auto-appendectomy in the Antarctic: case report | The BMJ

https://doi.org/10.1136/bmj.b4965



rogozov-1964.pdf

(PDFファイル)http://corpus.leeds.ac.uk/serge/rogozov-1964.pdf



Рогозов, Леонид Иванович — Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



Dr. Leonid Rogozov operating himself to remove his appendix in Antarctica, 1961 - Rare Historical Photos

https://rarehistoricalphotos.com/leonid-rogozov-appendix-1961/



自分自身を手術したのは開業医のレオニード・ロゴゾフ氏。ロゴゾフ氏はソビエト連邦が1960年から1962年にかけて行った第6次南極遠征のメンバーで、唯一の医師でした。





1961年4月29日の朝、ロゴゾフ氏は微熱と共に全身の脱力と吐き気、そして右下腹部に痛みを感じました。ロゴゾフ氏の症状は彼が急性虫垂炎を患ったことを示していました。痛みを感じました。ロゴゾフ氏の症状は急性虫垂炎を示唆するもので、本来は医師に診てもらうべきところでしたが、ロゴゾフ氏が滞在していたノボラザレフスカヤ基地には飛行機はなく、仮にあったとしても吹雪のために他の基地へ移動することは不可能だったとみられます。そして、基地にいる医師はロゴゾフ氏自身のみでした。



ロゴゾフ氏はこのときのことを「私は急性虫垂炎を患ったようだ。だけど私は病気について誰にも言わず笑っていることにする。仲間たちを怖がらせる意味はないし、彼らが私を助けられるわけでもない。私が得られる医療は歯科医の椅子ぐらいにしかないだろう」と記しています。



ロゴゾフ氏は患部を冷やしたり抗生物質を摂取したりしましたが効果は薄く、熱は高くなり、吐き気も頻繁に襲うようになりました。その晩の様子をロゴゾフ氏は日記にこう記しています。「昨夜は一睡もできなかった。悪魔のような痛みだ!吹雪が私の魂にムチを打ち、私はジャッカルのように嘆いた。症状は悪化し、一つの最悪な考えが私を支配した。つまり、私は自分自身を手術しなければならないということだ。これはまったく不可能に思える。しかし諦めるわけにはいかない」



ロゴゾフ氏には自分自身を手術する以外に選択肢はありませんでした。手術は5月1日午前2時から行われました。執刀そのものはあお向けに寝そべったロゴゾフ氏自身が行い、アシスタントとして、機械エンジニアのジノヴィー・テプリンスキー氏が鏡を持って手術部位に光を当て、気象学者のアレクサンドル・アルテミエフ氏が手術道具を手渡す係をしました。また、基地のウラジスラフ・ゲルボヴィッチ隊長が不測の事態に備えて待機しました。



27-year-old Soviet doctor, Leonid Rogozov, performing surgery on himself to remove an infected appendix during an expedition to the Antarctic, where he was the only doctor on the team (1961) pic.twitter.com/0Xx0y7AhjD