2022年04月29日 18時00分 メモ

コカインを注射したペニスが「真っ黒になって腐る」事件が発生



薬物中毒の男性がコカインをペニスに注入した結果、ペニスが壊死(えし)してしまったという症例が報告されました。



American Journal of Case Reports | Penile Necrosis Associated with Local Intravenous Injection of Cocaine - Article abstract #935250

https://doi.org/10.12659/ajcr.935250



Man’s penis turned black after he injected it with cocaine | The Independent

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/man-penis-turn-black-cocaine-b2048297.html



Man’s penis turns black and rots after he injected it with cocaine

https://nypost.com/2022/03/30/mans-penis-turns-black-and-rots-after-he-injected-it-with-cocaine/



報告によると、問題の男性は35歳のヒスパニック系で、3日間にわたる耐えがたい陰茎および陰嚢の痛みによって、アメリカ・ニューヨーク市のブロンクスケア病院の救急外来に来院。来院時点で陰茎の膨張・白化・壊死・潰瘍化が進行しており、鼠径部(太ももの付け根)と右足に激痛が走る状態でした。



この男性の病歴を調べた結果、薬物の静脈注射を行ったことがあるという結果が出たため、問診中に尋ねたところ、この男性は「この2週間で2度、陰茎背面の静脈にコカインを注射した」と回答しました。



実際の画像が以下。クリックするとモザイクが外れます。





この男性は壊死した皮膚組織を除去する手術を断り、抗生物質の投与を5日間受けた後、薬物リハビリステーション入りを拒否して姿をくらませたとのこと。



今回の症例報告を報告した医師らは男性のペニスが黒ずんだ理由についてはわからなかったと述べ、「コカインをやめることが唯一無二の治療法であるため、薬物中毒者に対して助けを求めるようにカウンセリングを行い、薬物リハビリプログラムを勧めるべきである」と語っています。