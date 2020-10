歌詞が分からない歌を「フンフーン」と口ずさむとGoogle検索が名前を教えてくれる「Hum to Search」

・関連記事

なぜ年を取ると新しい音楽を受け入れられなくなるのか? - GIGAZINE



「勉強中に音楽を聞く」のはアリなのか? - GIGAZINE



脳は0.3秒以内にお気に入りの音楽を聞き分けることができることが判明 - GIGAZINE



音楽を習わせても子どもは賢くならないとの研究結果 - GIGAZINE



ヒットチャートではわからない「真のヒットソング」が音楽配信サービスの統計から浮き彫りに - GIGAZINE



タイトル不明の音楽を聴かせたりハミングすればメロディで検索して探り当ててくれる「SoundHound」 - GIGAZINE

2020年10月16日 12時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.