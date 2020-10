マッハ2.2で飛ぶ超音速旅客機のプロトタイプ「XB-1」発表

・関連記事

コンコルドより速くてビジネスクラス程度の低価格で超音速を実現する旅客機「Boom」 - GIGAZINE



マッハ5で飛行するチタン製超音速旅客機の開発がスタート、実用化されれば大西洋を90分で横断可能 - GIGAZINE



北京-ニューヨーク間をわずか2時間で飛行する超音速機が開発中 - GIGAZINE



コンコルドを超える新たな超音速旅客機「Quesst」 - GIGAZINE



「怪鳥」コンコルドを2020年までに再び空へ飛び立たせるプロジェクトが進行中 - GIGAZINE

2020年10月08日 13時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.