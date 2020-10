2020年10月08日 14時30分 サイエンス

新型コロナウイルス感染症に「抗体のカクテル」が有効だと臨床試験で示される



均一な抗体分子からなる「モノクローナル抗体」は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬として有望だとみられています。アメリカの製薬会社であるイーライリリーが2020年10月7日、「2種類のモノクローナル抗体を併用した治療(カクテル療法)が、COVID-19患者のウイルスレベルを下げるのに有効だと臨床試験で示された」と発表しました。



モノクローナル抗体は、抗原を投与した動物の血清から得られるポリクローナル抗体と違い、単一の抗体産生細胞に由来するクローンを基に作られています。そのため、抗原特異性が互いに異なる抗体分子が含まれるポリクローナル抗体と比べ、抗原特異性が単一であるという点が特徴です。



また、モノクローナル抗体はCOVID-19の治療薬としても有望だと考えられており、各国の科学者らが研究を進めています。ビル・ゲイツ氏も2020年7月のインタビューでCOVID-19の治療薬について尋ねられた際、「モノクローナル抗体が最も有望な種類でしょう。リジェネロン、イーライリリー、アストラゼネカが強力な研究を進めています」とコメントしています。



モノクローナル抗体を用いたCOVID-19治療薬の研究を進めているイーライリリーは、軽度~中度の症状を示したCOVID-19患者に対し、COVID-19のモノクローナル抗体治療薬として開発した「LY-CoV555」と「LY-CoV016」を「カクテル」として同時に投与する臨床試験を行いました。対象者となった患者らは臨床試験の開始時点で入院しておらず、112人の患者にLY-CoV016とLY-CoV016が2.8gずつ投与され、対照群の156人の患者には偽薬が投与されました。



治療を続けた結果、対照群を含むほとんどの患者で、11日目までにウイルスがほぼ完全に検出されなくなったとのこと。その一方で、モノクローナル抗体治療薬を投与された患者は、3日目と7日目の測定で対照群と比較して有意にウイルス量が減少していることが確認されました。





また、モノクローナル抗体治療薬を投与された患者では、3日目の時点で症状の改善も観察され、症状のせいで入院したり救急救命室に入ったりする割合も減少しました。臨床試験の間にCOVID-19の症状で入院したり救急救命室に入ったりする患者の割合は、モノクローナル抗体治療薬を投与されたグループで0.9%、偽薬を投与されたグループで5.8%でした。なお、この差は統計的に見ると有意とはいえないそうです。



今回の臨床試験では、薬物関連の重大な有害事象も確認されなかったとのことで、イーライリリーはモノクローナル抗体治療薬による副作用は少ないと主張。すでに各国の規制当局とモノクローナル抗体治療薬について話しており、2021年の半ばまでにはアメリカ食品医薬品局(FDA)の完全な承認を受ける可能性があるとのこと。イーライリリーは、臨床試験のデータを査読付きのジャーナルで公開するための準備を進めていると述べています。





イーライリリーが発表した2種類のモノクローナル抗体治療薬を用いた臨床試験の結果は、アメリカのバイオテクノロジー企業であるリジェネロンが2020年9月末に発表した臨床試験の結果とも一致するものです。



なお、リジェネロンが開発したモノクローナル抗体治療薬のカクテルは、新型コロナウイルスに感染したドナルド・トランプ大統領にも投与されたことで知られています。



