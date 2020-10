製薬会社が「競合他社を妨害」するため不当に薬を値上げしていたことが判明

製薬会社の セルジーン と テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ(Teva) が、 多発性骨髄腫 治療薬「レブリミド」と 多発性硬化症 治療剤「コパキソン」の価格引き上げを不当に繰り返し行っていたことが、アメリカの下院監視委員会の約18カ月にわたる調査によって報告されました。 Investigation shows Celgene, Teva plotted to keep drug prices high https://www.statnews.com/2020/09/30/investigation-celgene-teva-drug-prices/ 下院監視委員会が発表した報告書によると、両社が行った薬の価格引き上げは主に「売上目標の達成」と「競合他社の妨害」を目的としたものだったとのこと。

2020年10月06日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

