ADHD治療薬の処方箋をオンラインで提供するスタートアップ「Cerebral」はSNSに広告を出しまくって急成長した

・関連記事

TikTokでは若者を食い物にする「ADHDの自己診断や治療をオススメする広告」が許可されている - GIGAZINE



ADHDとデジタルメディアの使い過ぎには関連性があると研究 - GIGAZINE



10年ぶりの新たなADHD治療薬「Qelbree」が当局により承認される - GIGAZINE



「脳をブーストさせるドラッグ」を利用する人が世界的に増えている - GIGAZINE



「依存性がある鎮痛剤の処方を増やす電子医療システム」開発のため製薬企業がIT企業に金銭を渡していた - GIGAZINE



鎮痛剤「オピオイド」の過剰投与による薬害問題の背景には製薬会社から医師への利益供与があった - GIGAZINE



40万人以上が死亡した鎮痛剤の乱用問題で600億円以上の和解金を大手コンサル企業が支払う - GIGAZINE



2022年06月13日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.