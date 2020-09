2020年09月23日 11時04分 ハードウェア

5G対応iPhoneの発表は「数日以内」と大手キャリア幹部が語る映像がリークされる



Apple情報専門サイトMacRumorsが2020年9月22日に、「5G iPhoneがあと数日で発表される」とイギリスの大手通信会社BTグループの幹部が語った映像を入手したと報じました。



British Carrier Says 5G iPhone Just 'Days Away' in Internal Video Featuring Apple's Eddy Cue - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/09/22/british-telecom-5g-iphones-eddy-cue-video/



New iPhone 5G launch "days away" says leaked internal video - SlashGear

https://www.slashgear.com/new-iphone-12-launch-days-away-says-leaked-internal-video-22639193/



Apple 'iPhone 12' event rumored for Oct. 13 as Eddy Cue promotes Services to UK carrier staff | Appleinsider

https://appleinsider.com/articles/20/09/22/apple-event-rumored-for-october-13-as-eddy-cue-promotes-services-to-uk-carrier-staff



MacRumorsが9月22日に、BTグループの消費者ブランドであるBT ConsumerとEE LimitedのCEOを務めるマーク・アレーラ氏がAppleによる新型iPhoneの発表に言及した、従業員向けの映像を入手したと報じました。



MacRumorsによると、アレーラ氏は映像の中で「Appleの次の大発表である5G iPhoneのリリースがほんの数日後に迫っていますが、これは5Gを大きく後押しすることになるでしょう」と話したとのこと。また、映像にはAppleのインターネット関連ソフトウェア・サービス担当シニアヴァイスプレジデントであるエディ・キュー氏が登場し、EEがApple Music、Apple Arcade、Apple TV+などの複数のAppleサービスをバンドルしたスマートフォンプランを提供する最初のキャリアとなることを称賛する短い映像も挿入されていました。





IT系ニュースサイトのSlashGearは、「『just days away(ほんの数日後)』という言葉が使われる場合、一般的には2日~14日の間のどこかです。14日以降なら『just weeks away(あと数週間)』というのが妥当です」と指摘。さらに、Appleが火曜日に大きな発表を行うとの通例から、 iPhone 12の発表は「9月29日」か「10月6日」になると予想しています。



ただし、MacRumorsが9月22日に入手した映像はリークされたものであるため、後日使用されるために制作されたものだとも考えられます。そのため、映像の「ほんの数日後」がいつの時点から見たものであるかが焦点となります。



この点についてSlashGearは、BTやEEが近日中に「消費者部門の大規模な社内会議」を予定していることを示唆するアレーラ氏のツイートを根拠に、問題の映像はこの社内会議で使用される可能性が高いと指摘。映像は近日中に使用されるものであるため、「ほんの数日後」と言及されたAppleの発表イベントも近いうちに開催されるとの見方を示しました。



Final rehearsals for our big internal Consumer division conference for @bt_uk, @ee and @plusnethelp. Our focus will continue to be delivering standout experiences for our customers ????



To my colleagues: I hope you’re all set – make sure you have your invite and test your links! pic.twitter.com/eBeETLOMc4 — Marc Allera (@MarcAllera) September 21, 2020



SlashGearが早ければ9月29日にiPhone 12が発表されるとした一方で、Appleによる正式発表は10月の上旬から中旬になるとの予想もあります。MacRumorsは「新しいiPhoneは通常9月に発表されていますが、複数の報道によると、Appleは今年10月にiPhone 12のラインナップを発表する予定とされています」と述べました。



また、Apple製品関連のニュースを扱うAppleInsiderは、匿名の情報提供を元に「Appleは10月13日にイベントを開催し、10月16日から予約受付を開始するとのことです」と報じています。