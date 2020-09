2020年09月17日 15時15分 モバイル

iOS 14が約1日の猶予で突然リリースされた結果、アプリ開発者が対応に追われる事態に



iOS 14とiPad OS 14が2020年9月15日に行われたイベントでの告知からたった1日後にリリースされてしまったことから、多くのアプリが新OSへの対応に間に合わず、開発者がアプリのアップデートに追われています。



これまでAppleは、リリースの数日か数週間前にイベントで次期バージョンのリリース日を告知してきました。また、開発者向けのOSや、新OSに対応したAppleの統合開発環境であるXcodeのゴールデンマスター版(GM)も数日前から配信されていたため、開発者らにはApp Storeで配信されているアプリが新OSに対応できるよう、アップデートのための猶予が与えられていました。



しかし、Appleは2020年9月15日に「iOSを2020年9月16日にリリースする」とアナウンス。かつ、GM版である「iOS 14 GM seed 」「iPadOS 14 GM seed」「Xcode 12 GM seed」といったソフトウェアが2020年9月15日にリリースされたことから、開発者はGM版を使って約1日でアプリの対応を行わなければならなくなりました。





ソフトウェア開発者のジェシー・スクワイア氏によると、Xcodeに関する重大な不具合がiOS 14への対応をさらに困難にしているようです。Xcodeの不具合については、はてなブログに投稿された記事で詳細に触れられています。記事を投稿したAtom(あとむ)さんによると、iOS 14に対応したアプリを開発するためのXcode 12をダウンロードする際、「同一URLからDLしても異なるバージョンのXcodeがダウンロードされてしまう」ため、正しいバージョンのXcode 12をダウンロードするためには何度もダウンロードし直さなければならない可能性がある、一種のガチャ状態となってしまっているとのこと。



さて、このXcode12 GMですが、面白いことに同一URLからDLしても異なるバージョンのXcodeが降ってきます。



正確にはバージョンは12.0なんですがビルドバージョンが異なっています。12A7208 がハズレで、12A7209 がアタリです。どうやったらアタリをひけるかですが完全に運です。配信サーバーへの反映待ちかキャッシュが原因だと言われており、時間が経てばアタリを引ける確率が高まっていきます。



もちろんアタリを引くまで10GBのDLを繰り返す必要があります。



iOS 14への対応が困難な状況の中、ゲームを中心に多くのアプリの開発者が不具合防止のためiOS 14へのアップデートを見合わせるようユーザーへ呼びかけています。「Fate/Grand Order」の公式Twitterアカウントは、「iOS 14およびiPadOS 14への対応は、今後のアプリアップデートでの実施を予定しております。対応完了まで、iOS 14およびiPadOS 14へのアップデートはお控えくださいますようお願いいたします」とコメントしており、記事作成時点では未対応となっていました。





ポケモンGOなどを展開するNianticは即座にポケモンGOのiOS 14への対応を完了しています。





「どうぶつの森 ポケットキャンプ」は「iOS端末でiOS 14へのバージョンアップを行うと、アプリが起動しなくなる現象」が発生しているとのこと。2020年9月中にアップデートを行う予定であるとアナウンスされています。





また、PUBG Mobileやパズル&ドラゴンズ、モンスターストライクといったゲームでも動作検証中であると報告されており、ユーザーにiOS 14・iPadOS 14へのアップデートを控えるよう求めています。



ゲームに限らず、PayPayやニコニコ動画といったアプリでも一部の機能が利用できないなど動作不具合が発生する可能性があると報告されていました。



iPhoneおよびiPadユーザーは、普段使っているアプリがiOS 14やiPadOS 14に対応しているか事前に確認し、十分に注意してアップデートを行ってください。