PCゲームの「割れ状況」を監視するウェブサイト「CrackWatch」

・関連記事

海賊版の音楽を違法ダウンロードするユーザーの方が音楽により多くお金を使っていることが判明 - GIGAZINE



「オンライン海賊版はコンテンツ売上にネガティブな影響を与えない」という報告書が存在するが欧州委員会は発表せず放置 - GIGAZINE



海賊版の利用者は「方法があればお金を払って合法的にコンテンツを得る」という調査結果 - GIGAZINE



2020年09月17日 14時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.