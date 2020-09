2020年09月10日 23時00分 ネットサービス

Amazonの取締役にアメリカの大量監視プログラム「PRISM」を指揮していた元NSA長官が就任

アメリカが極秘裏に実施していた大量監視プログラム「PRISM」を運用していたアメリカ国家安全保障局(NSA)のキース・アレクサンダー元長官が、Amazonの取締役に選任されました。



PRISMは2013年にエドワード・スノーデン氏が存在を暴露したことで知られるアメリカの極秘監視プログラム。9.11テロ事件の後、法に従った捜査では時間がかかりすぎることが問題となったため、NSAや連邦捜査局(FBI)は企業の同意や令状なしでも情報を参照できるシステムを構築しました。これがPRISMです。



PRISMで収集されていたデータは、メール、ライブチャット、文章、映像、音楽、通信ログなど多岐にわたっており、アメリカ国内間の通信だけではなく、アメリカ国内と国外の通信も傍受されていました。PRISMによるこれらの傍受には、Microsoft、Yahoo!、Google、Facebook、Skype、AOL、Appleなどのアメリカの名だたる大企業が協力していました。



新たにAmazonの取締役に就任したアレクサンダー氏は、2005年8月から2014年3月までNSAの長官を務めており、スノーデン氏が「アメリカのスパイ活動を指揮した」と名指しした人物。NSAを退任後はサイバーセキュリティ企業のIronNetの共同最高経営責任者となっていましたが、今後は取締役としてAmazonの経営に携わります。



今回のアレクサンダー氏の就任には、同氏の有する防衛関連の知識が大きく関わっているとみられています。Amazonは、アメリカ国防総省の100億ドル(約1兆円)超という超高額クラウド事業「Joint Enterprise Defense Infrastructure(JEDI)」の受注競争に圧倒的有利という下馬評にも関わらず落選。「トランプ大統領の政治介入が原因」と裁判所に対して異議申し立てを行っています。今後異議申し立てを推し進めていく中で、アレクサンダー氏の持つ知識が生かされると言われています。



今回の報道に対し、スノーデン氏は「『ヘイ、アレクサ』が『ヘイ、キース・アレクサンダー』の略ということです。キース・アレクサンダーは世界的なスキャンダルの原因となった違法な大量監視プログラムの責任者です」と指摘し、全世界のウェブサイトの6%をホストしているAmazon Web Services(AWS)にアレクサンダー氏が影響力を持つことを問題視しました。



???????? It turns out "Hey Alexa" is short for "Hey Keith Alexander." Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. ????????https://t.co/6hkzsHjxh9 — Edward Snowden (@Snowden) September 9, 2020