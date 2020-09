なぜ鳥の巣はうんちまみれにならないのか？

・関連記事

「ペンギンのうんち」を人工衛星の写真から探して未確認だったペンギンのコロニーを発見 - GIGAZINE



ペンギンは1.34メートル先までウンチを射出できると判明、イグノーベル賞受賞の研究を超える結果に - GIGAZINE



「ペンギンのうんち」から笑気ガスが生成されていることが判明、研究者がおかしくなってしまう事例も - GIGAZINE



「うんち」を使ってペンギンは雪を溶かしている - GIGAZINE



「なぜウォンバットのうんちは四角いのか?」という謎を科学者が解き明かす - GIGAZINE



2020年09月04日 06時00分00秒 in Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.