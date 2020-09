ソニー製カメラで天体写真を撮影すると発生する「星食い」問題とは？

・関連記事

「100個の星が突然消えた」ことが判明、地球外生命体の証拠となる可能性も - GIGAZINE



深宇宙から16日周期で届く謎の信号の正体とは? - GIGAZINE



インターネット時代の天体観測はアマチュア天文家が大きな役割を果たせるようになってきている - GIGAZINE



世界最大級の電波望遠鏡が原因不明の事故で崩壊して稼働停止 - GIGAZINE



35mmフルサイズセンサーを搭載したミラーレス一眼「α7」新発売 - GIGAZINE



ソニーがAF/AE追従毎秒20コマ・4K動画・フルHD120fps動画撮影が可能なフラッグシップ機「α9」を発表 - GIGAZINE

2020年09月03日 05時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.