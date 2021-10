「Pixel 6 Pro」と「iPhone 13 Pro Max」のカメラの違いを徹底比較したムービーが公開中

・関連記事

「Pixel 6/6 Pro」の実機海外レビューまとめ、Google製スマホ最新機種の得た評価とは? - GIGAZINE



Googleの「Pixel 6」についてサンダー・ピチャイCEOとハードウェア責任者のリック・オスターローが「ブレイクアウトフォンだ」と語る - GIGAZINE



Google自ら「Pixel史上最も先進的なカメラ」と称するPixel 6/6 Proのカメラ機能とは? - GIGAZINE



Pixel 6/6 Proに搭載されるGoogle独自開発の8コアCPU&20コアGPUのSoC「Tensor」発表 - GIGAZINE



Google初の独自SoC「Tensor」を搭載したパワフルなAndroidスマホ「Pixel 6」「Pixel 6 Pro」が登場 - GIGAZINE

2021年10月26日 16時07分00秒 in モバイル, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.