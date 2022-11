CGにおけるノイズはどのように処理されているのか？

「 ノイズ除去 」とは、画質の劣化を抑えながら、画像の粒状感や変色を低減させる高度な技術です。半導体メーカーである NVIDIA が、コンピューターグラフィックス(CG)におけるノイズ除去について解説しています。 What Is Denoising? | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/11/09/what-is-denoising/ デジタルカメラなどで写真を撮影した際に、写真の鮮明さやシャープさが失われるような「ノイズの多い」画像を目にしたことがある人は多いはず。ノイズを軽減するためにはレンズの設定を変更したり、照明を変えて撮影したりといった工夫が写真撮影には求められます。

・関連記事

レイトレーシングが有効になるとどれくらいゲームの見た目が変化するかを初代DOOMで再現したムービーがスゴイ - GIGAZINE



ゲームや映画でより現実に忠実で美麗な3D映像をレンダリングできる「パストレーシング」についてNVIDIAが解説 - GIGAZINE



リアルタイムでCGを作り出すレイトレーシングの驚異的な画質がわかるUnreal Engineのデモムービー - GIGAZINE



ゲームのレイトレ対応MODの開発をサポートする「RTX Remix」をNVIDIAが発表、Portalをレイトレ対応させた「Portal With RTX」も - GIGAZINE

2022年11月13日 08時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.