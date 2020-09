Appleがトロイの木馬アプリをうっかり公式に承認してしまっていたことが判明

Adobe Flash PlayerをmacOSで実行するアップデートに見せかけたトロイの木馬型マルウェアが報告されています。このマルウェアはなんとAppleの 公証プロセス をクリアしており、「Apple認証済み」の署名が入っていたとのことです。 Apple Approved Malware - Objective-See's Blog https://objective-see.com/blog/blog_0x4E.html Apple accidentally approved malware disguised as Flash, new report finds - The Verge https://www.theverge.com/2020/8/31/21408991/apple-approves-common-malware-shlayer-macos-adware セキュリティ研究者のパトリック・ウォードル氏によれば、Appleが承認してしまったのは「Shlayer」と呼ばれる有名なマルウェアのコードを含むアプリ。Shlayerは偽のアプリを介して拡散し、 アドウェア を流入させてユーザーを攻撃するトロイの木馬型のマルウェアです。セキュリティ企業の カスペルスキー は、「macOS向けで最も一般的な脅威」としてShlayerの名前を挙げています。 Appleは、すべてのmacOS向けソフトウェアを対象とする「Appleによる公証プロセス」の導入を、2019年12月に発表しました。macOS 10.15 Catalinaから導入されたこの公証プロセスは、App Store以外で配布されたものも対象で、すべてのソフトウェアはAppleによるレビューと開発者の署名が求められることとなりました。もし公証を受けていないソフトウェアを起動しようとしても、OS側がロックをかけてしまいます。

2020年09月01日 11時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

