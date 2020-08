1GBあたりのモバイル通信料を世界228カ国で比較したランキングが発表される、日本は何位なのか？

モバイルデータ使用料の多くは1GB単位であることから、契約上の通信容量やその残量を「 ギガ 」と呼ぶ人もいます。イギリスの通信会社Cable.co.ukが発表した「世界228カ国のモバイルデータ価格の調査結果」を見ると、日本を含む世界各国の「ギガ」が一体いくらなのかを知ることができます。 Worldwide Mobile Data Pricing League | Cost of 1GB in 230 countries - Cable.co.uk https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ Cable.co.ukが作成した以下の地図では、1GBあたりの通信料が高い国ほど濃い色で表示されています。

・関連記事

モバイルデータ通信の費用は国ごとに最大で300倍以上のとてつもない格差が存在する - GIGAZINE



インターネットにまつわるさまざまな数字で世界と日本の差がわかる「Digital in 2018」が公開 - GIGAZINE



世界各国のインターネット人口がどの程度なのか分かる地図 - GIGAZINE



世界中のインターネット料金を比較すると、なぜアメリカではこんなに高額なのか? - GIGAZINE



インターネットを支えるバックボーンの仕組みとエリア間のコスト体系の傾向とは - GIGAZINE



Netflixはどのようにして自社データ基盤の費用対効果を高めているのか? - GIGAZINE

2020年08月24日 15時00分00秒 in モバイル, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.