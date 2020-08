日本政府が過去の過ちから学ばなければ新型コロナウイルス感染症による犠牲者が増えることになるという指摘

イギリスの医学誌「The BMJ」に、「日本におけるCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の復活」と題した論文が掲載されました。これはロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の カズキ・シミズ 氏、 ジョージ・ウォートン 氏、国際保健・医療政策を専門とする医師の 坂元晴香 氏、LSEの エリアス・モシアロス 教授による論文で、COVID-19への日本政府の対応をまとめた上で、今後どういった戦略を立てるべきかについて指摘が行われています。 Resurgence of covid-19 in Japan | The BMJ https://doi.org/10.1136/bmj.m3221

・関連記事

パンデミックだけでなく「インフォデミック」も多くの人々を死に至らしめたとの指摘 - GIGAZINE



COVID-19の症状が数週間以上も続く「Long covid」とは? - GIGAZINE



「新型コロナウイルスの免疫は数週間しか続かない」という新たな研究結果 - GIGAZINE



2020年08月24日 16時15分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.