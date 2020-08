2020年08月24日 19時00分 ネットサービス

中国がGitHubの代替として国産サービスの「Gitee」を基にしたプラットフォームの構築を目指している



Microsoft傘下のソースコード共有サービスであるGitHubは、世界中の開発者らが参加するソフトウェア開発プラットフォームとして人気を集めています。その一方で、アメリカとの関係が悪化している中国ではGitHubの代替サービスが模索されており、国産サービスの「Gitee」を基にしたソースコード共有プラットフォームの構築が、官民共同で計画されていると報じられました。



アメリカと中国の間ではテクノロジーや国家安全保障を巡る緊張が高まっており、2019年にはHuaweiなどの中国企業からアメリカの政府機関が通信機器を購入することが禁止されました。また、2020年6月にはHuaweiやZTEといった中国企業が、アメリカによって国家安全保障上の脅威に指定され、8月にはHuaweiや関連企業への輸出管理が一段と強化されています。



近年、中国は急速な経済成長を遂げているものの、ハードウェアやソフトウェアでアメリカに依存する部分も大きいため、アメリカによる対抗措置は多くの企業に影響しています。記事作成時点では主にハードウェアでの影響が目立つものの、中国国内では今後、ソフトウェアやネットサービス関連の制裁が行われることも懸念されているとのこと。



世界最大級のソースコード共有サービスであるGitHubも、アメリカによる制裁で影響を受けかねないサービスの一つです。2019年にはアメリカの貿易制裁対象国であるイラン、キューバ、北朝鮮、シリアといった国々でGitHubへのアクセスが制限され、GitHubがアメリカの通商法に従ってサービスを制限することが知れ渡りました。この際、中国はGitHubのアクセス制限対象となっていませんが、2013年には一時的に中国でGitHubがブロックされる事態が発生しています。



2019年にGitHubが一部の国でサービスを遮断したことを受けて、Huawei幹部のWang Chenglu氏は同年8月に、中国のソフトウェア開発者がオープンソースのコードとコミュニティに依存している点が問題だと指摘。「中国がこれらのオープンソースコードを維持・管理・ホストする独自のオープンソースコミュニティを持っていなければ、国内のソフトウェア業界は不可抗力の要因に対して非常に脆弱です」とChenglu氏は述べています。



そこで中華人民共和国工業情報化部は、「2020年オープンソース・ホスティング・プラットフォーム・プロジェクト」という官民共同のプロジェクトを立ち上げました。2020年7月にこのプロジェクトの入札が行われ、北京理工大学や複数の企業からなるコンソーシアム(事業共同体)が落札しました。



コンソーシアムは中国産のサービスであるGiteeの規模をさらに拡大して、全国的なオープンソースのコード共有プラットフォームを構築する予定だとしています。Giteeには記事作成時点で500万人以上の開発者や10万社ほどの企業が参加しており、すでに1000万件を超えるプロジェクトがホストされているとのこと。



Giteeの創設者であるHongShu氏は、オープンソースの開発は中国の情報技術産業のレベルを向上させる唯一の方法であり、世界中にはさまざまなプラットフォームが存在するべきであると主張。「私たちの何年にもわたる努力が認められ、会社全体が興奮しています。それと同時に、私たちの肩には大きな使命がのっており、より勇気を持って前進する義務があると深く認識しています」と、HungShu氏は述べました。



