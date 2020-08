2020年08月15日 13時00分 ゲーム

「マリオの乳首が消失した」と話題に



任天堂が暑中見舞いとして1枚の画像を公開したところ、「マリオの乳首が消失した」としてインターネット上で話題となっています。



2017年、Nintendo Switchの「スーパーマリオ オデッセイ」に関する詳細を発表したNintendo Directの中で、上半身裸のマリオが登場した際、マリオに乳首があることが世界中のファンの注目を集めることとなりました。



あまりの反響の大きさから、スーパーマリオ オデッセイでプロデューサーを務めた小泉歓晃さんが、正式に「こんなに反響があるとは思っていなかったので驚いています」とコメントする事態にまで発展しています。



そんなマリオの乳首が消えてしまったと話題になっています。



きっかけとなったのは、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of Americaの以下のツイート。ビーチで寝そべるマリオからは乳首が消失してしまっています……。





このツイートのリプライ欄にはマリオの乳首が消えてしまったことを悲しむコメントが多数寄せされており、「マリオの乳首はどこへいってしまったんだ。マリオの乳首はどこへいってしまったんだ」といったツイートや……



「このマリオには乳首がありません。つまりこれは本物のマリオではありません」



「マリオの乳首どこにやったんだよ任天堂」など、乳首の消失を悲しむ声が多数見受けられます。



「直しておいたよ!」と、マリオに乳首を追加する人まで登場。





しかし、中には「やっぱりマリオには乳首がない方がいいよ」というマリオの乳首消失肯定派のツイートも。



任天堂は過去に同様のシチュエーションのマリオのイラストを公開していますが、そちらのイラストではマリオの乳首がバッチリ確認できます。





なお、スーパーマリオ オデッセイはマリオの乳首が解禁された初のゲームというわけではなく、2016年に発売された「マリオ&ソニック AT リオオリンピック」では乳首がバッチリ描かれたマリオのMiiverseスタンプが販売されています。





なお、海外ゲームメディアのKotakuはマリオの乳首が消失した件について任天堂に問い合わせたそうですが、記事作成時点ではコメントは得られていないとのことです。