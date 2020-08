「ピクミン3 デラックス」の発表に伴い任天堂がWii U版ピクミン3をひっそり削除か

2020年8月5日、任天堂が2013年にWii U向けゲームとして発売された「ピクミン3」をNintendo Switch向けにパワーアップした「ピクミン3 デラックス」を2020年10月30日(金)に発売することを発表しました。「ピクミン3 デラックス」の発表に伴い、任天堂がWii U版ピクミン3のダウンロード版をひっそりと削除していたことが明らかになっています。



Nintendo Announces 'Pikmin 3' on Switch, Then Deletes Cheaper Wii U Version

ピクミン3はWii U向けに2013年7月13日に発売されたゲームです。ストーリーは食糧資源を探して宇宙に旅立った調査隊のアルフ・ブリトニー・チャーリーの3人が、着陸した惑星で出会った不思議な生き物「ピクミン」の力を借り、惑星に実るフルーツのタネを故郷に持ち帰るべく探索を行うというもの。ピクミン3 デラックスはピクミン3の有料ダウンロードコンテンツなどがすべて収録されているだけでなく、新要素も追加されており、Nintendo Switchならではのおすそわけプレイにも対応しています。



ピクミン3 デラックス トレーラー - YouTube





このピクミン3 デラックスが発表されたのち、Wii Uのダウンロードソフトなどを購入できるニンテンドーeショップ上から、ダウンロード版のピクミン3が削除されたと海外メディアのVICEが報じています。VICEによるとアメリカのWii U用ニンテンドーeショップではピクミン3が20ドル(約2100円)で販売されていたそうですが、これが削除されたそうです。VICEは「新しく発表された60ドル(日本での販売価格は税込6578円)のピクミン3 デラックスを販売するためであることは明らか」としています。



加えて、任天堂はピクミン3の有料ダウンロードコンテンツもニンテンドーeショップ上から削除しているそうです。そのため、ピクミン3を所有していて有料ダウンロードコンテンツをまだ購入していなかったというユーザーは、これをプレイするにはピクミン3 デラックスを購入する必要があります。そのためピクミン3を持っているもののダウンロードコンテンツは購入していなかったというTwitterユーザーが、「ピクミン3のディスク版を持っていますが、ダウンロードコンテンツを購入したくてもできません。任天堂がダウンロードコンテンツを削除する24時間前に通知してくれていたら、私はそれを購入していたでしょう」と嘆いています。



Patrick please tell me you're going to be pressing Nintendo on this. I have a physical copy but I'd really like to purchase the game's DLC. If they had even given folks a 24-hours warning that would have been sufficient for me to go in and scoop it up. pic.twitter.com/ckQIleWV9X