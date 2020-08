無料で簡単にチームと議論や共有が可能なブログ型コラボレーションツールサービス「P2」レビュー

無料ブログサービス「 WordPress.com 」を提供する Automattic が、Automattic社内で実際に使用している独自開発のチームコミュニケーションプラットフォーム「 P2 」を一般向けに公開しました。ブラウザあるいはスマートフォンから無料で利用が可能です。 P2 — The New Working https://wordpress.com/p2/ P2を始めるには、 公式サイト の「Get started」をクリックします。

・関連記事

付せんやホワイトボードを使ったコミュニケーションをウェブで行うコラボレーションツール「Realtime Board」を使ってみた - GIGAZINE



スマホ向けファイル管理アプリ「Files by Google」にファイルをPINコードで保護できる「Safe Folder」機能が登場、実際に使ってみた - GIGAZINE



無料でプログラミング知識ゼロでもウェブページを簡単にGoogleスプレッドシートから作れる「sheetui」を使ってみた - GIGAZINE



無料で道案内にピッタリなムービーとマップ付きのウェブページを作成してくれる「gif.direct」 - GIGAZINE



無料かつ広告なしでTwitterっぽく短い文章や画像を投稿できるブログ「Micro.blog」 - GIGAZINE





2020年08月07日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.