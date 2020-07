2020年07月21日 13時00分 モバイル

Appleのサプライヤーが商務省による輸出規制対象リストに追加される



アメリカ合衆国商務省が人権侵害に関与している企業のリストに、新しく11の中国企業を追加しました。商務省から人権侵害に関与する企業と認定された企業の中にはAppleを含む多くのハイテク企業のサプライヤーやパートナー企業が存在します。



Commerce Department Adds Eleven Chinese Entities Implicated in Human Rights Abuses in Xinjiang to the Entity List | U.S. Department of Commerce

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/07/commerce-department-adds-eleven-chinese-entities-implicated-human





Apple supplier O-film Tech accused of human rights violations in China | Appleinsider

https://appleinsider.com/articles/20/07/20/apple-supplier-o-film-tech-accused-of-human-rights-violations-in-china



Apple supplier accused of human rights abuses by US Department of Commerce - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/07/20/apple-supplier-human-rights-abuse/



アメリカ合衆国商務省の産業安全保障局(BIS)が、新疆ウイグル自治区での人権侵害に関与しているとして、11の中国企業をエンティティリストに追加しました。新しくエンティティリストに追加された企業の1つがO-Filmで、同社はAmazonやApple、Dell、GM、Microsoftといった有名企業を含む24のテクノロジー企業のサプライヤーとして知られる企業です。



商務省は新しくエンティティリストに追加した11の中国企業について、「ウイグル族および少数民族に対して行われてきた大量の恣意的拘留、強制労働、非自発的な生体データの収集、遺伝子分析を支援した」と述べています。





ウイグル族およびその他のイスラム教徒の少数派グループに対する強制労働に関与したとしてエンティティリストに追加されたのが以下の9つの企業。



・Changji Esquel Textile Co. Ltd.

・Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.

・Hefei Meiling Co. Ltd.

・Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.

・Hetian Taida Apparel Co., Ltd.

・KTK Group

・Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.

・Nanchang O-Film Tech

・Tanyuan Technology Co. Ltd.



新疆ウイグル自治区においてウイグル族およびイスラム教徒の少数派グループに対して抑圧を促進するために行われた遺伝子分析に関与したとしてエンティティリストに追加されたのが、以下の2つの企業です。



・Xinjiang Silk Road BGI

・Beijing Liuhe BGI



商務省のウィルバー・ロス長官は、今回の発表に際して「北京は市民を抑圧するために強制労働と虐待的なDNA収集および分析という、非難すべき行為を積極的に推進しています」「今回の商務省による一部企業のリスト追加措置により、中国共産党によるイスラム教の少数派民族への卑劣な攻撃に、アメリカの製品や技術が関与しないことが保証されます」という声明を出しています。





今回エンティティリストに追加されたO-Filmは、スマートフォン向けのカメラ・タッチスクリーン・指紋センサーといったパーツを製造している企業であり、AppleInsiderは「第5世代iPad miniなどの製造に携わっていた」と報じています。ただし、記事作成時点でのAppleとの正確な関係は不明で、Appleが年次報告書の中で公開している最大のサプライヤー200社のリストには、2019年の時点でO-Filmの名前はありません。



なお、エンティティリストに追加された11の企業は輸出規制の対象となります。