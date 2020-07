2020年07月16日 20時00分 生き物

「セクシーすぎる唇を持つ魚」がSNSで話題に、人っぽい唇や歯を持つ魚は想像以上に多い



2020年7月2日、TwitterユーザーのRaffNasir•(@raff_nasir)さんが「セクシーすぎる唇を持つ魚」の画像を投稿したところ、大きな話題となって記事作成時点で8500回を超えるリツイートと1万4000件以上のいいねが集まっています。



What Is This Fish With Human-Like Lips?

https://www.vice.com/en_in/article/akzjje/trigger-fish-human-lips-viral-memes



「彼女の唇は僕の唇よりセクシーだよ」という文章と共にRaffNasirさんが投稿したのは、厚い唇とその隙間から覗く小さな歯を持った魚の写真。横顔を見ると口と目がかなり離れており、カワハギの一種のようです。



bibir dia lagi seksi dari aku ???? pic.twitter.com/zzq8IPWzvD — RaffNasir• (@raff_nasir) July 2, 2020



この写真は大きな関心を呼び、セクシーなまつげや手を添えたコラ画像を作成する人も登場。





話題になった魚はモンガラカワハギ科の一種であると特定されており、突然変異で人間のような唇と歯を備えたというわけではありません。この種の魚は太平洋・インド洋・大西洋などの温暖な海に広く分布しており、全世界で40種類ほどが確認されているとのこと。モンガラカワハギの歯は非常に強く、ウニを噛み砕いたりダイビングスーツを引き裂いたりすることもあるそうです。



人間のような唇や歯を持っている魚は人々が想像するよりも一般的だそうで、話題になったツイートにもリプライで「おじさんみたいな唇と歯の魚」の写真が送られています。



Real definitely, caught this in cape cod last year pic.twitter.com/dhMr8v81vU — Fadi Ghanem (@fadighanem) July 16, 2020



また、大西洋西部の沿岸地域に生息するシープスヘッドと呼ばれる魚は、人間のようにしっかりした歯が数列並んでいるというインパクトのある見た目をしています。この歯とあごの筋肉を使い、シープスヘッドはハマグリやカキなどの貝類、カニなどの甲殻類を食べるとのこと。



This is a sheepshead fish. They use their teeth to eat barnacles, crabs and shrimp. A fully-grown adult sheepshead will have well-defined incisors sitting at the front of the jaw, and molars set in three rows in the upper jaw and two rows in the lower jaw. pic.twitter.com/CkogETdeLC — Howard Farran DDS (@HowardFarran) April 28, 2019



アフリカのマラウイ湖に生息するキルトカラ・モーリーという魚は、青い色合いと特徴的な頭部のこぶ、人間のような唇を備えており、アクアリウム愛好家の間で人気だそうです。以下のムービーを見ると、キルトカラ・モーリーの人間のような顔がよくわかります。



The Malawi Blue Dolphin Cichlid - YouTube





キルトカラ・モーリーの唇はでっぷりと厚く、下側が前に突き出たような形。





横顔がセクシーです。





同じくマラウイ湖に生息する肉食魚のPlacidochromis phenochilusも、驚くほどセクシーな唇を持っているとのこと。



この投稿をInstagramで見る Aquamike(@aquamike23)がシェアした投稿 - 2018年 2月月10日午後2時29分PST



Placidochromis phenochilusの唇は肌色っぽく、体色と相まってセクシーさが際立っています。





モンガラカワハギと違って目と口が近く、顔付きもキルトカラ・モーリーよりシュッとしているため、より人間に近い印象です。





南米に生息するパクーという魚も人間のような歯を備えており、この歯で川を流されてきたナッツなどを噛み砕くといわれています。



The Pacu fish has human-looking teeth, which it uses for grinding up seeds of nuts they find floating on the surface of the water. (Image: Nisamanee wanmoon) pic.twitter.com/6vExJVeGSR — Quite Interesting (@qikipedia) April 4, 2020



ニュースメディアのVICEは、「人々はこの人間のような唇を持った魚のことを忘れられません。鳥肌モノです」と述べていますが、世界には人間のような唇や歯を持った魚は珍しくないとのことです。