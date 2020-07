2020年07月10日 19時00分 動画

MacBook Proの「Touch Bar」専用のサンプラーを作成&無料配布する猛者が登場



標本化した音を再生・出力するサンプラー製作者のMarcos Alonsoさんが、MacBook Proに搭載されているインターフェースのTouch Barを使った専用のサンプラー「Samplr for Touchbar」を開発し、無料で公開しています。



Touch BarはAppleがMacBook Pro用に開発したインターフェースであり、キーボードの上部にあるバーをタッチ・スワイプ・スライドしてアプリの操作を直感的に行うことが可能です。Touch Barは有機EL搭載のバーとなっており、バー上の表示はアプリに応じて切り替わる仕組みとなっています。





そんなTouch Barを専用サンプラーに変えてしまうのが、Alonsoさんが開発した「Samplr for Touchbar」です。実際にTouch Bar専用サンプラーを使ってみた様子は、以下のムービーを見ればわかります。



MacBook Proのキーボード上部にあるTouch Barに、色鮮やかな波形が8個表示されています。





指で波形を押してみると……





不思議な印象の音が鳴りました。AlonsoさんはこのTouch Bar専用サンプラーを、「COVID-19のパンデミックによる隔離措置中のプロジェクト」として開発したとのこと。





複数の波形を同時に押して和音を作ることも可能。





横にスライドして波形を連続で鳴らすこともできます。





また、作成したオーディオサンプルを流しながら……







再生速度を変化させる機能も搭載されています。





さらに、キーボードの「R」を押せば……





MacBook Proのマイクを使って録音することが可能。





もちろん、録音した音はサンプラーで再生することができます。





音を加工して幻想的な雰囲気にしたり……





オーディオサンプルの一部をループさせることも可能です。





Alonsoさんが開発したTouch Bar専用サンプラーは無料でダウンロード可能となっていますが、今後のアップデートは予定されていないとのこと。AlonsoさんはTouch Bar専用サンプラーを「iPad向けに開発したサンプラーのデモ」と位置づけており、より高度な機能を使いたい場合はiPad向けの「Samplr for iPad」がオススメだそうです。なお、Samplr for iPadの価格は14.99ドル(約1600円)となっています。



