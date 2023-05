2023年05月10日 11時33分 ソフトウェア

Appleの動画編集アプリ「Final Cut Pro」と音楽制作アプリ「Logic Pro」のiPad版が月額700円で登場



AppleがmacOS向けに提供する動画編集ソフト「Final Cut Pro」と音楽制作ソフト「Logic Pro」のiPad版である「Final Cut Pro for iPad」と「Logic Pro for iPad」を、2023年5月24日(水)からリリースすることを発表しました。価格は両ソフトともに月額700円もしくは年額7000円です。



Apple、iPadのためのFinal Cut ProとLogic Proを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2023/05/apple-brings-final-cut-pro-and-logic-pro-to-ipad/





iPadのためのFinal Cut Pro - Apple(日本)

https://www.apple.com/jp/final-cut-pro-for-ipad/



iPadのためのLogic Pro - Apple(日本)

https://www.apple.com/jp/logic-pro-for-ipad/



Apple brings Final Cut Pro and Logic Pro to iPad as $50-per-year subscriptions | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/05/apple-brings-final-cut-pro-and-logic-pro-to-ipad-as-50-per-year-subscriptions/



「Final Cut Pro for iPad」と「Logic Pro for iPad」を紹介した動画が以下。どちらのソフトもこれまでのmacOS版では不可能だった画面タッチによる直感的な操作が可能になっています。また、iPadのカメラで撮影した映像をそのまま「Final Cut Pro for iPad」上で編集したり、マイクで録音した音声を「Logic Pro for iPad」で作成した楽曲に取り込んだりする様子が確認できます。



Final Cut Pro & Logic Pro now on iPad | Apple - YouTube





◆Final Cut Pro for iPad

「Final Cut Pro for iPad」では、画面タッチやApple Pencilを使用することで、編集を行う動画内に絵や文字を書き込むことが可能です。





さらに外付けのキーボードと組み合わせることで、キーコマンドを使用して従来のmacOS版Final Cut Proと同様の操作を行うこともできます。





「Final Cut Pro for iPad」では、オーディオソースや最大4台のカメラで撮影したクリップを簡単に同期させることができる「マルチカム編集」が可能です。





さらにAppleシリコンと機械学習を組み合わせる「Fast Cut」機能では、1度のタップで被写体を背景から瞬時に切り離すことができる「シーン除去マスク」が利用できます。





また、映像を縦長や正方形などのアスペクト比に自動で調整する「自動クロップ」機能や、音声から背景のノイズを取り除いてクリアな音声に仕上げる「声を分離」機能も利用できます。





「Final Cut Pro for iPad」はApple M1以降のAppleシリコンを搭載するiPadで利用可能です。



◆Logic Pro for iPad

「Logic Pro for iPad」では、画面上に表示されるピアノ鍵盤で演奏を行ったり、ドラムセットを演奏したりとタッチ操作で直感的な楽曲製作を行うことが可能です。





Apple Pencilやキーボードを用いることで、音量やエフェクトの設定を切り替える「オートメーション」を描画することができます。





これまでのmacOS版Logic Proでは不可能だった直感的なフェーダーやコントロールをはじめとするミキシングも、タッチでの操作を行う「Final Cut Pro for iPad」であればスピーディーに実現可能です。





macOS版Logic Proと「Logic Pro for iPad」で作成中のプロジェクトを同期することもできます。外出先では「Final Cut Pro for iPad」を使用して、自宅ではmacOS版Final Cut Proを使用することも可能。





サードパーティー製の音源やエフェクトだけでなく、オーディオインターフェースやMIDIインターフェース、コントローラーなど、自分のお気に入りのデバイスを接続することもできるようになります。





「Logic Pro for iPad」はA12 Bionicチップ以降とiPadOS 16.4以降を搭載したiPadで利用可能です。



「Final Cut Pro for iPad」と「Logic Pro for iPad」は2023年5月24日(水)にリリースされ、価格は月額700円もしくは年額7000円のサブスクリプション形式です。