無料で多機能な動画編集ソフトのiPad版「DaVinci Resolve for iPad」を触ってみた

DaVinci Resolve for iPadは、基本的なカット編集と多機能なカラー編集を無料でできるアプリとなっています。高性能なSoCで知られるM1やM2ではなく、A15 Bionicチップを搭載した第6世代iPad miniでも問題なく動画編集できました。特にカラー編集についてはiPad上でもかなり細かく設定可能。デスクトップ版よりも映像編集機能と書き出し機能は制限されていますが、それでもiPad上でサクッと動画編集するにはちょうどいいアプリといえます。 ただし、細かい設定をiPad miniの8.3インチディスプレイで行うのはやや難しいものがありました。実際に使う場合は、より大きな12.9インチあるいは11インチのiPad Proで行うのがよさげ。なお、iPad版にも有料版の「DaVinci Resolve Studio for iPad」があり、エフェクトツールやノイズ除去ツール、HDR10+やDolby Visionのグレーディングやレンダリングなど、より映像を美麗にするための機能が追加されます。有料版は税込1万5000円で、無料版のアプリ内からライセンスを購入可能です。

DaVinci Resolve for iPadの画面はこんな感じ。画面左上にある左から2番目のアイコンをタップすると、「Import Media」「Import Folder」「Import from Photos」の3つがあり、ここから編集したい動画の素材を読み込むことができます。

Blackmagic Designが開発する動画編集ソフト「DaVinci Resolve」のiPad版である「 DaVinci Resolve for iPad 」が2022年12月22日にリリースされました。PC版と同様に無料で利用できるとのことで、実際に使ってみました。 「DaVinci Resolve for iPad」をApp Storeで https://apps.apple.com/jp/app/davinci-resolve-for-ipad/id1581363826 DaVinci Resolve for iPadに対応しているデバイスは、iPadOS 16.0以降、およびA12 Bionicチップ以降を搭載したiPadで利用可能。ただし、BlackMagic DesignはM1またはM2チップを搭載するiPad Proでの使用を推奨しています。今回はApple A15 Bionicチップを搭載した 第6世代iPad mini にインストールしてみます。なお、アプリの操作にはApple Pencil、あるいはキーボードとポインティングデバイスがあると便利です。

2023年01月08日 19時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

