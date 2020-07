PS5世代の大作タイトルが値上げすることは避けられないという主張

・関連記事

「プレイステーション 5(PS5)」の本体デザインがついに発表、ディスクドライブなしのデジタルエディションも登場 - GIGAZINE



Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を発表、12TFLOPSのGPUや120fpsの対応など - GIGAZINE



任天堂が「Nintendo Switchはライフサイクルの中盤にある」と発言 - GIGAZINE



PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ - GIGAZINE



「日本のゲームが持つ問題点」や「開発における日本とアメリカの明確な違い」を最前線にいる当事者がハッキリと語る - GIGAZINE

2020年07月08日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.