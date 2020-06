2020年06月26日 16時00分 ネットサービス

Facebookが古い記事を共有しようとするユーザーに警告を表示するように



Facebookが、古い記事が誤情報を拡散するきっかけになりうることを認め、公開から90日以上経過したコンテンツを共有しようとするとユーザーに警告を通知する機能を導入すると発表しました。



Providing People With Additional Context About Content They Share - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/06/more-context-for-news-articles-and-other-content/



Facebookによれば、記事の鮮度は人々が何を読んで、どんな情報を信頼して共有するかを決定する重要なコンテキストの一部となりうるとのこと。特に、ニュースを配信する側は、ソーシャルメディアで共有される古い記事が新しいものと誤解される可能性を懸念しており、古い記事にわかりやすい表示をつけることで古いニュースが最新ニュースであると誤解を招かないように工夫しているニュース配信者もいると、Facebookは述べています。





追加された機能がどのようなものなのかは以下のリンク先にあるムービーを見るとよくわかります。



Notification for Old News Articles - Facebook





ムービーでデモに使われているのは、FacebookのAndroid版アプリ。Facebookで「Share」をタップして記事を共有しようとすると……





「This article is over 1 year old(この記事は1年以上前のものです)」という通知が表示されます。承知の上で共有する場合は「Continue」をタップ。





すると、記事を共有できるようになります。





なお、Facebookでは、2018年末からニュースフィードの記事ソースに関する情報を提供するコンテキスト表示機能を追加しています。これは、あるニュースの記事を見つけた時に、その記事内容に関連する他の記事を表示することで出典や主題を明らかにするというもの。





記事のサムネイル右上に表示されるボタンをタップすることで、記事についての詳細、ニュース配信者の詳細、記事がどの地域で主に読まれているかなどの情報が視覚的に表示されます。このコンテキスト表示機能がどういうものなのかは、以下のムービーを見ると一発でわかります。



Additional Context on News Links on Vimeo





Facebookは古いニュースに対する警告機能について、今回発表された方法以外のものもテストしていくとのこと。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に言及するリンクについては、リンクのソースに関する情報を提供し、FacebookのCOVID-19インフォメーションセンターに誘導するような通知画面も表示する試みも行っていくと述べています。



Facebookは「私たちの目標は、より多くのコンテキストを提供することにより、タイムリーで信頼性が高く最も価値のあるコンテンツを人々が簡単に識別できるようにすることです」と語りました。