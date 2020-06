2020年06月26日 15時00分 ネットサービス

ウィキメディア財団の名を「ウィキペディア」に変える改名プロジェクトがコミュニティの猛反対にあう

by Noj Han



フリー百科事典「Wikipedia」(ウィキペディア)を運営するウィキメディア財団が、「ウィキメディアという名称は知名度が低い」ということを理由に、世界的に名前が知られた「ウィキペディア」という名称を財団や財団の運動につけようとするプロジェクトを進めています。これに対し、ウィキペディアを20年間支えてきた有志のコミュニティメンバーから反対の声があがり、プロジェクトの停止を求める公開書簡が作成されました。



Community open letter on renaming - Meta

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_open_letter_on_renaming



ウィキペディアを運営する非営利組織のウィキメディア財団は2020年1月に「ウィキメディア財団はウィキペディアと呼ばれるべきか」という記事を公開し、人々にコメントを求めました。ウィキメディアは今後の財団のあり方や目指すものの戦略を議論する「ウィキメディア2030」の中で、リブランディングについて検討しており、名称の変更はその戦略の1つとして挙げられたこと。



ウィキメディア財団によると、ウィキメディアという名称は2003年に付けられたものの、17年経過してもいまだ認知度が低いとのこと。ウィキメディアという名前では財団が何者であるかや、活動のインパクトを伝えることができず、人を集めることにも苦労しているため、世界的に認知されている「ウィキペディア」という名前を財団そのものや財団が行うプロジェクトで使っていくことが提案されました。



Communications/Wikimedia brands/2030 movement brand project - Meta

https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications/Wikimedia_brands/2030_movement_brand_project



しかし、2020年6月23日に、改名プロジェクトの一時停止を求める「改名に関する公開書簡」というページがボランティアの手によって作成されました。



Community open letter on renaming - Meta

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_open_letter_on_renaming





このページに書かれている概要は以下の通り。



「ボランティアは、独立したコミュニティ主導のリソースとしてのウィキペディアの評判を20年にわたって築いてきました。ウィキペディアを含めたウィキメディア運動のプロジェクトは人々の同意と分散の仕組みの上で繁栄しています。ウィキメディア財団とその関係者、そして個人の貢献者の明確な区別は必要不可欠です。このバランスに影響するような変更はインフォームド・コンセントとコミュニティとの協力が必要です。コミュニティ内で不満が広がっているにも関わらず、組織や運動に対してウィキペディアという名前が使われることに対して懸念しています」



公開書簡では、以下2点において改名はリスクが高いとしています。



・改名と得られる利益の明確なつながりが示されておらず、実証されていない利益に対してコストが高すぎる。

・名前の変更はコミュニティの結束と参加に影響を与える。



また以下3点においても意志決定プロセス上の問題があると指摘されています。



・ウィキメディア財団の不明確な仮定はブランド戦略のプロセスにおける信頼性の欠如を導いた。

・特に2019年8月に行われたコミュニティレビューにおいて、フィードバックや評価といったプロセスの正当性や前提事項が疑問視された。

・プロセスに問題があると示されているにも関わらず財団はウィキメディアコミュニティの意見を無視した。



公開書簡では署名セクションが設けられており、記事が公開された6月23日以降、次々にコミュニティメンバーや関係者から署名が集まっています。



Community open letter on renaming - Meta

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_open_letter_on_renaming





なお、実際にコミュニティの一員であるromwellさんは、テクノロジー系掲示板Hacker Newsで「ウィキペディアは知識のソースとして価値がある百科事典を表す言葉であり、他のウィキメディアのプロジェクトが従っていない標準とフォーマットに従っています。『ウィキペディアの記事』は百科事典としての記事であり、ニュースや本、写真、データセット、定義を述べる辞書、そしてウィキメディアプロジェクトの記事ではありません。ウィキペディアを全ての包括ブランドにすることは、単純に、ブランドそのものを殺します」と述べており、この内容を「[email protected]」宛で送ったとのことです。



They are accepting comments at [email protected] Here is what I sent t... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=23646734