Google製スマートフォンのPixel シリーズはディスプレイをタッチする指の動きをどうやって正確に判別しているのか？

スマートフォンの多くがタッチディスプレイを採用しており、指を使って直感的な操作を可能としています。しかし、タップ・ダブルタップ・ロングタップ・ピンチイン・ピンチアウト・ドラッグ・フリックなど、指による操作といってもその種類はさまざまであり、スマートフォン側でどのような操作が行われたのかを正しく判別する必要があります。Google製スマートフォンの Pixel シリーズは2020年3月に行われたアップデートで、タッチ操作の判別精度を向上しましたが、いったいどのようなシステムが追加されたのかを、GoogleのAndroid UXチームの研究員が解説しています。 Google AI Blog: Sensing Force-Based Gestures on the Pixel 4 https://ai.googleblog.com/2020/06/sensing-force-based-gestures-on-pixel-4.html スマートフォンのタッチディスプレイに多く使われている 静電容量方式 のタッチセンサーは駆動電極と検出電極、そしてその間に挟まれているガラスなどの非導電性 誘電体 で構成されています。駆動電極と検出電極の1つ1つは極めて小さく、組み合わさると電荷を保持する小さな コンデンサ のセルを形成します。そこに導電性の指が近づくと電荷の一部が放出され、わずかに静電容量が低下するため、指で触った場所を感知できるというのが静電容量方式の原理です

2020年06月25日 23時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

