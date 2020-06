2020年06月21日 20時00分 メモ

なぜ抗議活動はしばしば暴力に発展してしまうのか?

by Kelly Kline



2020年ミネアポリス反人種差別デモでは、一部で暴力的な衝突や放火、略奪などが起きていると報告されています。「極端な抗議行動は支持者を増やすのではなくむしろ減らしてしまう」といわれているにもかかわらずこのような事態が発生する理由を、社会心理学の専門家が過去の事例を元に解説しています。



Why do protests turn violent? It's not just because people are desperate

https://theconversation.com/why-do-protests-turn-violent-its-not-just-because-people-are-desperate-139968



「そもそも、いまだ新型コロナウイルスが猛威を振るっているアメリカで、一体何が大規模な抗議活動の原動力になっているのか?」という疑問について、オーストラリアにあるフリンダース大学の社会心理学者であるエマ・トーマス准教授は2つの事例をヒントとして取り上げています。



by Phil Roeder



事例の1つは、1955年に発生したモンゴメリー・バス・ボイコット事件です。当時のアメリカでは、バスをはじめとする公共交通機関には黒人席と白人席が設けられており、白人の席がなくなると黒人は席を譲ることが慣習となっていました。そんな中、アフリカをルーツに持つローザ・パークスが席を譲ることを拒否して逮捕される事件が発生。これを受けて、キング牧師ことマーティン・ルーサー・キング・ジュニアらが先頭に立って起こした抗議活動は、大規模な公民権運動やバスのボイコット運動へと発展していきました。



もう1つの事例は、2010年~2012年にかけてアラブ諸国で広がった反独裁政権運動であるアラブの春です。チュニジアの貧しい露天商だったモハメド・ブアジジが、政府の横暴に抗議するために行った焼身自殺はアラブ諸国全体に飛び火し、大規模な民主化運動を巻き起こしました。





これらはいずれも、個人の抗議が社会集団による運動に進展した事例です。集団行動について社会心理学の観点から分析した2008年の研究によると、こうした抗議活動は「自分が関わっている集団に対して行われた不正に怒りを感じ、かつ集団での行動が変化をもたらすと信じる人」によって引き起こされるとのこと。



また、「インターネットやSNSの普及により、怒りが共有される」という現象も、近代の抗議活動に影響を与えています。ソーシャルメディアと世界各地で行われた社会政治運動の関係について調べた(PDFファイル)研究によると、「警察による黒人の殺害についてオンラインで交流している人は、実社会での抗議活動に参加する可能性も高い」ことが分かっています。



抗議活動が発生する背景についてトーマス氏は、「人々がオンラインでやりとりすると、怒りの感覚が共有され、『一緒に行動すると状況が変わる』という信念を生み出します」と指摘しました。





しかし、怒りの感情が直接暴力的な抗議活動を引き起こすわけではありません。トーマス氏によると、抗議に暴力を用いる人は、そうでない人に比べて「不正行為をはたらいている政治的な対立相手を軽蔑する感情」を持っていることが多いとのこと。



また、「抗議の声が当局者に届いていない」と考えられている場合でも、抗議者が暴力を採用する可能性が高くなるとされています。こうした状況に、警察による暴力的で強引な取り締まりが加わることにより、平和的な抗議を目指していた人までもが、暴力を用いるようになるとのことです。



暴力の応酬が平和的なデモを激化させる過程について、トーマス氏は「多くの人々は、対立的な抗議は機能しないと考えていますが、権力が腐敗し不道徳であると見なされるとき、人々の評価は一転します。言い方を変えると、国家が不当で不公平だと思われる場合は、普通の人でさえ暴力を許容する可能性があるということです」と述べました。