黒人差別への抗議行動に対する行きすぎた「警察の暴力」を写した500本以上のムービーまとめ

アメリカのミネソタ州ミネアポリス市で発生した、黒人男性ジョージ・フロイド氏が白人警官に取り押さえられて窒息死させられた事件、通称「ジョージ・フロイドの死」を契機に、アメリカ全土に黒人差別への抗議行動が広がっています。一連の抗議行動について、一部の過激化した抗議行動に対し、アメリカの警察は武力を持って対処していますが、そんな警察の対処が「行き過ぎ」になっているという証拠のムービーが500件以上まとめられています。



警察の暴力的な対応を写したムービーをまとめたのは、刑事事件専門の弁護士であるT. Greg Doucetteさんと数学者のJason Millerさん。まとめられたムービーは、「GeorgeFloyd Protest - police brutality videos on Twitter」と題されてGoogleドライブ上で公開されています。



「Tweet URL」の項目にあるURLをクリックすると、当該ムービーを閲覧することが可能です。





リストの一例が以下の通り。以下のムービーでは、平和的なデモ活動を行っている抗議者に対して警察が催涙弾を撃ち込む瞬間を捉えています。





隊列を組む警官隊の前で地面に片膝をついて手を置き無抵抗な様子を見せた上で抗議している黒人男性を、警官が突如逮捕する一部始終。

George Floyd Protest Police Brutality - 78 - Charleston - YouTube





警察が暴徒鎮圧用のコショウ弾を抗議者の顔面に投げ込む様子。





「We want peace(平和を望む)」という抗議デモに、警察がゴム弾と催涙弾を撃ち込む瞬間。



2️⃣2️⃣2️⃣ Bentonville, AR: protestors peacefully chant "We want peace!" So police shoot them with rubber bullets and teargas pic.twitter.com/Qs8xeYPKGx



1人の黒人男性を3人のニューヨーク市警察隊員が警棒でボコボコにする様子が以下。



2️⃣2️⃣6️⃣ New York City, NY: how many NYPD cops does it take to beat one man? ???? I count three this time



pic.twitter.com/qr1840jP5g