Facebookがトランプ大統領が投稿した「赤い逆三角形」をポリシー違反で削除した理由とは？

Facebookが2020年6月17日に、トランプ大統領の広告をポリシー違反として削除していたことが分かりました。問題の広告には、ナチス・ドイツが強制収容所の囚人を識別するために使用していたマークと酷似した画像が添付されていました。



Facebookが削除したトランプ大統領の広告は、Facebookの広告ライブラリで見ることができます。トランプ大統領は6月17日のFacebookへの投稿で「危険な極左グループが通りを駆け抜け、騒乱を引き起こし、私たちの街並みを破壊する暴動を起こしています。ANTIFAをテロ組織と宣言するという大統領の決断と共に立ちあがってください」との文言と共に赤い逆三角形のマークを掲載していましたが、同日削除されました。この投稿は、トランプ大統領の支持団体「TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN COMMITTEE」がスポンサーとなっていました。





Facebookの広報担当者は、「当社のポリシーでは、禁止されたヘイトグループのシンボルを議論やそのシンボルへの非難以外の文脈で使用することを禁止しています」と述べて、ポリシー違反が削除理由だと説明しました。



ナチス・ドイツの強制収容所では、囚人が収容された理由を識別するために逆三角形のバッジが使用されており、特に赤色のバッジは囚人が「政治犯、社会主義者、フリーメイソン、アナーキスト、共産主義者」であることを示すものでした。



トランプ大統領の選挙チームであるTrump War Roomは、この赤い逆三角形はANTIFAが広く使用し、広告などにも掲載しているシンボルマークであると主張。また、ユダヤ人団体の名誉毀損防止同盟(ADL)が指定するヘイトシンボルのデータベースにも含まれていない、単なる記号だとしています。



