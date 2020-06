料理初心者が途中でくじけずに料理を習慣化するためのポイントまとめ

節約やスキルアップ、外出を減らすために料理にチャレンジしようと思っても、「レシピを見ると謎の調味料や単語がいっぱい出てくる……」「何から始めればいいか全く分からない……!」といった問題に直面する料理初心者は多いはず。そんな人のために、食情報ウェブサイト Eater の編集者、メーガン・マッカロン氏が料理初心者のためのガイドラインを作成しています。 The Easiest Recipes and Techniques for Beginner Cooks - Eater https://www.eater.com/2020/4/3/21203517/easy-cooking-recipes-tips-tricks-roast-chicken-vegetables-rice-beans マッカロン氏は「ほとんどのレシピは初心者向けに書かれていません。多くのレシピは、すでに料理の腕前をもった料理人が、レベルアップや新たなレパートリーを追加するためのものとして書かれています」とコメント。料理に対して向上心や完成度を重視するあまり、右も左も分からないうちから難しいレシピに触れると、簡単なことすら大変に思えて料理を始める前にやる気がそがれてしまうとマッカロン氏は指摘します。 「料理を学ぶ上で最も重要なことは、完璧主義を捨て、家庭料理とは何かを再定義することです」と話すマッカロン氏は、「鶏肉と野菜を塩とオリーブオイルで焼いたもの」「ご飯と卵」「チーズだけをのせたパスタ」なども全て立派な料理である、と語っています。

