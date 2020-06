2020年06月11日 12時30分 サイエンス

モーツァルトを毎日聴くとてんかんの発作が減少するとの研究結果



てんかんの患者に毎日モーツァルトの曲を聴いてもらう実験により、「モーツァルトの曲がてんかんの発作を減少させる可能性がある」ことが判明しました。この発見により、てんかんの症状を改善させ、患者の生活の質を向上させられる治療法が見つかると期待されています。



Daily listening to Mozart reduces seizures in individuals with epilepsy: A randomized control study - Rafiee - 2020 - Epilepsia Open - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/epi4.12400



Mozart may reduce seizure frequency in people with epilepsy -- ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200610135018.htm



てんかんとは、脳の神経細胞に突然発生する激しい電気的な刺激により、けいれんや手足の突っ張りといった発作を引き起こされる神経疾患です。全世界に5000万人の患者がいると推計されており、神経疾患の中では最も一般的なものだと考えられています。





これまでの研究により、モーツァルトの曲とてんかんの発作の頻度には関係があることが分かっていましたが、それが単に聴覚的な刺激の効果なのか、モーツァルトの曲にてんかんの発作を抑える効果があるのかはっきりとは分かっていませんでした。



そこで、カナダのクレンビル・ブレイン・インスティテュートの研究者であるMarjan Rafiee氏らの研究チームは、26〜75歳のてんかんの患者13人にモーツァルトの曲を聴いてもらう実験を行いました。



研究チームは、まず参加者を2つのグループに分けて、1つ目のグループにはモーツァルトの「2台のピアノのためのソナタ ニ長調 第1楽章 K.448」の最初の6分30秒を3ヶ月間にわたり毎日1回聴いた後、同じ曲の位相やリズムを編集した「スクランブル版」を同様に3カ月間毎日聴いてもらいました。2つ目のグループは逆に、「スクランブル版」を3カ月間聴いてから、原曲を3カ月間聴きました。



研究チームが実験に「2台のピアノのためのソナタ」の第1楽章を用いたのは、この曲の長さがちょうどよかったことと、過去の研究によりこの曲に含まれるリズムがてんかんの治療に役立つ可能性が示されていたことが理由とのことです。





実験期間中の各参加者には、発作の頻度を記録する日誌を作成してもらいました。また、治療薬が実験に影響しないように、実験期間中は飲んでいる抗てんかん薬などを変えないようにしてもらいました。



この実験の結果、「2台のピアノのためのソナタ」の原曲を聴いている最中の参加者は、発作の頻度が明らかに少なかったとのこと。また、この効果は同曲の「スクランブル版」を聴いている最中の参加者には見られませんでした。





このことから、Rafiee氏は「『2台のピアノのためのソナタ』の第1楽章を毎日聴くことが、てんかん患者の発作頻度の減少と関連していることが示されました。これは、毎日モーツァルトを聴くのは、てんかん患者の発作を減らすための補助的な治療オプションとして検討に値するということを示唆しています」と述べました。



さらに、Rafiee氏は「私は外科医として、手術により症状が改善したてんかん患者を見られるのはうれしい限りです。しかし、手術を受けていない、または受ける事ができない患者のこともよく知っているので、症状のコントロールを改善し、てんかん患者の生活の質を向上させられる方法を常に探しています。これまでの研究と同様に、今回の研究は多くの疑問をなげかけるものなので、今後もさらなる研究とてんかんコミュニティからの支援により、疑問の答えを見つけていきたいと思います」と話し、研究の継続に意欲をのぞかせました。