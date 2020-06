黒人差別抗議運動の引き金となった警察の「完全な解体」を市議会が約束

by Linh Nguyen



アメリカのミネソタ州ミネアポリス市で黒人のジョージ・フロイド氏が白人警察官に取り抑えられて窒息死した「ジョージ・フロイドの死」に端を発する黒人差別への抗議運動が、アメリカ全体に広がりをみせています。そんな中、ミネアポリス市議会議員13人のうち9人が、ミネアポリス市内の公園で開かれた集会に現れ、「警察を解体させる」と公約を発表したと報じられました。



Minneapolis City Council Members Announce Intent To Disband The Police Department, Invest In Proven Community-Led Public Safety - The Appeal

https://theappeal.org/minneapolis-city-council-members-announce-intent-to-disband-the-police-department-invest-in-proven-community-led-public-safety/



ミネアポリス市議会議長を務めるリサ・ベンダー氏は6月7日に開かれた集会で「私たちがここにいるのは、みなさんの声を聞いたからです。ジョージ・フロイドがミネアポリス市警に殺されたため、私たちは今ここにいます。私たちがここに集まったのは、ミネアポリスをはじめとするアメリカの都市部で、警察と公共の安全という既存のシステムが地域社会の安全保障につながっていないことが明らかになったからです。大きな改革への努力は失敗に終わりました。終わりです」と語りました。





また、ミネアポリス市議会議員のエレミア・エリソン氏は「ミネアポリス市警を解体します。それが終わったら単に再編成するだけではありません。公安や緊急時の対応についても劇的に考え直します。本当にその時期は過ぎています」とTwitterで述べました。



We are going to dismantle the Minneapolis Police Department.



And when we’re done, we’re not simply gonna glue it back together.



We are going to dramatically rethink how we approach public safety and emergency response.



It’s really past due. https://t.co/7WIxUL6W79