Appleがパスワード作成アプリを開発するためのオープンソースプロジェクトを立ち上げる

Appleが開発者向けに、パスワードの作成と管理が可能なアプリを開発するためのオープンソースプロジェクト「Password Manager Resources」を立ち上げたと2020年6月5日に発表しました。プロジェクトの目標は「さまざまなウェブサイトと互換性がある、一意で強力なパスワードを作成できること」だとのことです。



New Resources Available for Password Manager Apps - News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=06052020a





Apple releases new open source 'Password Manager Resources' project for developers - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/06/05/apple-releases-new-open-source-password-manager-resources-project-for-developers/



Appleのパスワード管理システム「iCloudキーチェーン」やSafariのパスワードマネージャーでは、ウェブサイトの会員用IDやパスワード、クレジットカード情報を保存し、自動入力することができます。





また、IDやパスワードの管理だけではなく、新規登録の際に新しいパスワードを生成することも可能となっています。しかし、パスワードに求められる条件はウェブサイトによって千差万別。Appleは、従来のものよりも強力なパスワード作成に求められる機能として、以下の3点を挙げています。



・ウェブサイトから提示される特定の要件と互換性のあるパスワードを生成できる。

・apple.comとicloud.comのように、同じ資格情報を使用することがわかっているウェブサイトをグループ化し、資格情報を共有できる。

・ウェブサイトのパスワード変更ページに直接誘導をかけることができる。



そこで、AppleはGitHubで、各ウェブサイトの要件を同様のパスワード管理アプリやサービスのデベロッパーと共有するプロジェクト「Password Manager Resources」を立ち上げました。



GitHubのリポジトリでは、主要なウェブサイトやサービスのパスワード要件や資格情報を共有するページ、パスワード変更ページのURLがすべてMITライセンスのもとでJSON形式にまとめられ、Quirk(癖)というフォルダでまとめられています。なお、Appleは「業界の理想として、このQuirkの必要性をなくすように努力します」と述べています。





Appleは、Password Manager Resourcesの利点について「開発者がリソースを共有することでより少ない作業量でパスワード管理アプリの品質を向上できる」「ウェブサイト固有の動作を公開して文書化することで、ウェブサイトが新しいパスワードマネージャーとの互換性を向上させる」「パスワードマネージャーの質を向上させることでユーザーの信頼を向上させ、誰にとってもメリットがある」と述べました。



また、Password Manager Resourcesはオープンソースプロジェクトなので、無数にあるウェブサイトの要件は世界中のデベロッパーによって追加・更新されることとなります。Appleでウェブサイト認証やパスワード管理向けアプリの開発者を務めるRicky Mondello氏は、「発表直後からすでにたくさんのプルリクエストがあった」とツイートしています。



Oh, wow! We’ve already had a bunch of pull requests opened on the Password Manager Resources project. We’re actively working through them. Thank you all! :)