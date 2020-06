Windows 95はなぜ高速なCPUでは起動に失敗することがあるのか？

by saramode さらもで Windows for Workgroups 3.11とまったく同じ処理がWindows 95のNDISにも実装されているため、OSは同様の問題をかかえたままだったとのこと。しかし、Windows 95においてパッチが提供されたK-2でも、LOOP命令を104万8576回実行するのに3ミリ秒かかるので、ゼロによる除算は起こらないはず。Necasek氏の調査の結果、Windows 95にはストレージ関連の処理にNDISと同じ構造の処理が実装されていた上、取得した時刻の差分がゼロでなくても十分小さければオーバーフローが発生してしまうような処理になっていたため、LOOP命令を高速に実行できるCPUでは起動に問題が発生することが判明しました。 MicrosoftはWindows 95が抱えていたストレージ関連の問題を「K6-2向け」のパッチとして配布し、Windows 98では最初から修正を反映。しかし、NDISの問題についてはWindows 98の最終バーションまで修正されることはなかったとのこと。 一連の問題から、「取得した時刻の差分が1ミリ秒以下の場合はどうなるか」というテストをMicrosoftは行うべきだったとNecasek氏。また、ともすれば堅実そうに思える「CPUの性能がすぐに大幅に向上することはない」というソフトウェアエンジニアの仮定と、「命令を高速化することは常にいいことだ」というハードウェアエンジニアの仮定のどちらも堅実な仮定ではなかったことも教訓にすべきだNecasek氏は語っています。

2020年06月06日 22時00分00秒

