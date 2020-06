広告ブロック機能を搭載したブラウザ「Brave」の月間アクティブユーザーが1500万人超え

広告ブロック機能を標準搭載したオープンソースウェブブラウザ「 Brave 」の月間アクティブユーザー数が1500万人を超えたことを、開発元のBrave Softwareが発表しました。 Brave passes 15 million monthly active users and 5 million daily active users, showing 2.25x MAU growth in the past year https://brave.com/15-million/ Brave Softwareによれば、Braveの月間アクティブユーザー数は2020年5月に1540万人を記録したとのこと。これは2019年11月にバージョン1.0がリリースされてから50%増の成長だとのこと。1日のアクティブユーザー数も1年前の200万人から、530万人に増加していると発表しています。 以下が日間アクティブユーザー数の推移を表したグラフ。

2020年06月04日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

