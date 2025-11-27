2025年11月27日 10時28分 メモ

HPがAIと自動化に全力を注ぐため最大6000人の従業員を解雇する予定



プリンターやPCを手がけるHPが、約4000人から6000人の人員削減を実施すると表明しました。AIへの大規模投資を進める中で、コスト削減を図る狙いがあります。



HP Inc. Reports Fiscal 2025 Full Year and Fourth Quarter Results | HP® Official Site

https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-releases/2025/hp-inc-reports-fiscal-2025-full-year-and-fourth-quarter-results.html





HP to lay off up to 6,000 workers as it goes all-in on AI and automation | TechSpot

https://www.techspot.com/news/110400-hp-lay-off-up-6000-workers-goes-all.html



HPは2025年の通気決算報告で「2026年度計画」と呼ばれる取り組みを発表しました。この取り組みは、AIの導入と活用を通じ、顧客満足度、製品イノベーション、生産性の向上を目指すものだとされています。HPはこの取り組みにより、2028年度末までに全世界で約4000人から6000人の人員削減を行う予定とし、10億ドル(約1560億円)の費用削減効果が生まれると予想しました。



エンリケ・ロレスCEOは、「2年前、AIの進退を見極めるパイロットプロジェクトを開始しました。得られた知見は、プロセス再設計から着手する必要があるということでした。AI、特にエージェント型AIを用いてプロセスを再構築する方法が分かれば、非常に大きなインパクトをもたらし得ます。HPは、2026年までに市場平均を上回る成長を目指すこと、そしてAIをあらゆる業務に組み込むことで企業変革を実現する大きな機会があります」と述べました。





HPは、人件費およびリストラ関連費用により、2026年度だけで2億5000万ドル(約390億円)の費用が発生すると見込んでいます。なお、2025年度のHPの総収益は553億ドル(約8兆6320億円)で、前年比3.2％増となりました。



テクノロジー系メディアのTechSpotは、世界的に発生しているメモリ不足がHPにも影響を与え、同社のデバイス価格を引き上げるのではないかと予想しています。一方でMicrosoftがWindows 10のサポートを終了したため、Windows 11に移行するユーザーが増え、HPのデバイスの売れ行きは好調になるのではないかとも予想しました。





決算報告により、HPの株価は時間外取引で5％以上下落しました。2025年には25％以上下落しています。



業務をAIに置き換えて人間を解雇する企業はHPだけではありません。2025年だけでも、IndeedやMicrosoft、Meta、IBM、Amazonなど、多数の企業が人員削減を図っています。



Amazonが大規模人員削減で1万4000人を解雇すると発表、ゲーム部門では大規模MMORPGの開発が中止 - GIGAZINE

