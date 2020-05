2020年5月12日のヘッドラインニュース

新型コロナウイルス感染拡大防止のため営業を休止している映画館のうち、TOHOシネマズやシネマサンシャインの一部の劇場で、順次営業を再開することが発表されました。



再開が決まった映画館は以下の通り。



・5月13日(水)再開

シネマサンシャイン沼津(静岡県)

シネマサンシャイン下関(山口県)



・5月15日(金)再開

TOHOシネマズ おいらせ下田(青森県)

TOHOシネマズ 仙台(宮城県)

TOHOシネマズ 宇都宮(栃木県)

TOHOシネマズ 浜松(静岡県)

TOHOシネマズ サンストリート浜北(静岡県)

TOHOシネマズ ららぽーと磐田(静岡県)

シネマサンシャインららぽーと沼津(静岡県)

シネマサンシャイン北島(徳島県)

TOHOシネマズ 新居浜(愛媛県)

シネマサンシャイン大街道(愛媛県)

シネマサンシャイン衣山(愛媛県)

シネマサンシャイン重信(愛媛県)

シネマサンシャインエミフルMASAKI(愛媛県)

TOHOシネマズ 高知(高知県)

TOHOシネマズ 長崎(長崎県)

TOHOシネマズ 与次郎(鹿児島県)

シネマサンシャイン姶良(鹿児島県)



なお、今回の営業再開は、自治体による休業要請の解除を受けてのものとなってます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



世界初の「自動運転カーポルノ」が話題となり300万回以上「テスラ(Tesla)」と検索される - GIGAZINE



年齢によって同性愛者になったり異性愛者になったりすることがある - GIGAZINE



湯浅政明監督作品らしい疾走感&躍動感あふれる「夜明け告げるルーのうた」スペシャル映像 - GIGAZINE



水陸両用軽飛行機「ICON A5」が墜落、開発者を含む2人が死亡 - GIGAZINE



2020年東京オリンピック招致でIOC委員へ巨額の賄賂らしき裏金の存在が暴露される、電通の名も - GIGAZINE



「首つり自殺数」と「アメリカの科学・宇宙・テクノロジーに関する支出」など無関係のデータ同士で相関性をむりやり発見する「Spurious Correlations」 - GIGAZINE



世界一の自転車旅行を22歳から50年も続けるドイツ人ハインツ・シュトゥッケさんに魅せられて - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





機動戦士Jガンダム最終話「風吹けば名無し」 > ガンダム > まとめ太郎!



◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)





適切な専門家に聞く「新型コロナ」の読み解き方 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト



JAXA | 人工衛星から見た地球のデータポータルサイト「JAXA for Earth」の公開について



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)





「アベノマスク」はいつ届く? 大阪・福岡で配布始まる [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



中高生の妊娠相談過去最多 新型コロナによる休校影響か 熊本・慈恵病院 - 毎日新聞



都の死者数19→171変更に加藤厚労相「知らない」 凍り付く予算委、質問の玉木氏「大丈夫か」 - 毎日新聞







検察庁法の改正案 立民“撤回を” 自民応じず“今週中に採決” | NHKニュース



保健所から111人分が報告漏れ|NHK 首都圏のニュース



「半グレ」の飼い犬、警官をかむ 自粛中30人でバーベキュー | 共同通信



新型コロナ死者 報告より5000人ほど多い可能性 米NY市が推計 | NHKニュース



子ども70万人が食料不足 イタリア、感染危機で困窮 | 共同通信



非正規が9割でも「見殺し」の現実 コナミスポーツは時給社員に休業手当を一切「不支給」(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース



京都マルイ 閉店のご挨拶|マルイ|丸井百貨



マイナンバー暗証番号発行システムに障害 10万円給付巡りアクセス集中で - 毎日新聞



マッサージ店で「これコロナ」、男逮捕|TBS NEWS



トヨタ 営業利益大幅減へ 豊田社長「リーマンよりインパクト」 | NHKニュース



「もう限界」都内で営業再開や深夜営業の飲食店も 新型コロナ | NHKニュース



尖閣沖 中国海警局が日本漁船追尾 中国が日本側を批判 | NHKニュース



難病治療薬「ゾルゲンスマ」 1回当たり約1億6700万円で調整 | NHKニュース



料理配達員が自転車で首都高を走行か 警視庁が注意呼びかけ | NHKニュース



水道料金の格差8倍 衛生面でも重要、その値段は適切か - 産経ニュース



「中国に聞け」と会見打ち切る トランプ氏、女性記者に逆上:時事ドットコム



硫酸亜鉛併用でコロナ患者に効果、抗マラリア薬ヒドロキシクロロキン 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



新型コロナ 短時間で調べられる「抗原検査」13日承認へ 厚労省 | NHKニュース



CNN.co.jp : 中央の座席は空けると説明したユナイテッド航空、医師が満席の写真を投稿



政府、コロナ諮問委に経済学者を追加へ 慶大教授ら4人 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



黒川氏定年延長、不透明な経緯 検察庁法改正案の問題点:朝日新聞デジタル



新型コロナ:「疑陽性ゼロ」のコロナ抗体検査薬 日本は5月下旬に :日本経済新聞



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

未開封のホットケーキミックス、ダニはどれくらい混入している?(堀向健太) - 個人 - Yahoo!ニュース







シュペーア『第三帝国の神殿にて/ナチス軍需相の証言』:これほど我田引水の自分だけいい子チャン回想録があるとは愕然。 - 山形浩生の「経済のトリセツ」



民間経営の刑務所のあまりにもむごい実態が潜入調査によって明かされる!──『アメリカン・プリズン──潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネス』 - 基本読書



ヤギの除草レンタルで1頭だけ借りようとすると2頭借りる事を薦められるらしい…その理由に「えっ、かわいい」とほっこりする人々 - Togetter



◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

"えっ、この非常時にさえICTを使わないのなぜ?"の文科省説明会[5月11日]を文字起こししてみた|まさきとみずもとかづき|note



新型コロナ:大学サーバーがダウン 遠隔授業開始の影響か :日本経済新聞







ビットコイン、3度目の半減期を迎える | CoinDesk Japan | コインデスク・ジャパン



「女性は男性のリハビリ施設ではない」とジュリア・ロバーツは言っていない、男のいらない女たち - ネットロアをめぐる冒険



【悲報】小湊鉄道の公式Twitter担当者が処分へ 「好き勝手にTwitterをやるな」が理由 | Japan-railway.com



「検察庁法改正案に抗議します」に投稿されたのは「ほとんどがスパムツイート」だったのか?(1/3) | ねとらぼ調査隊



GitHub - laiso/unnote: noteからコンテンツをエクスポートする方法



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

「WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~」CM 15秒







hi I love inuyasha and can't wait to see them again;;)ノ pic.twitter.com/Zl4MTPQGOb