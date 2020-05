2020年05月12日 17時00分 モバイル

AppleがiPhone生産拠点の20%を中国からインドへ移すとの報道



AppleがiPhoneの生産拠点の20%近くを中国からインドに移転することを計画していると、インドの経済紙The Economic Timesが報じました。この計画によりAppleはインド最大の輸出企業となり、5年間で約400億ドル(約4兆3000億円)相当のiPhoneを製造することになると見積もられています。



Appleは、かねてから中国のiPhone生産拠点をインドに移す動きを強めており、2019年にはFoxconnが「インドでもiPhoneの製造を開始する」と発表していました。



さらに、The Economic Timesは2020年5月11日に「事情に詳しい政府関係者によると、Appleの上級幹部と政府高官の過去数カ月間に及ぶ協議の結果、Appleは生産能力のほぼ5分の1を中国からインドにシフトさせる計画の検討に入ったとのことです」と報じました。



政府関係者はThe Economic Timesに対し、「Appleは4月1日に発表された生産連動型インセンティブ(PLI)のスキームを活用し、委託製造業者であるWistronやFoxconnを通じて5年間で最大400億ドル相当のスマートフォンを生産すると期待されます」と話しています。



PLIとは、インド国内での大規模なハイテク機器生産と輸出を促進することを目的とした制度で、ハイテク機器の生産高を増加させた企業に対し、増加分の4~6%を奨励金として支給するというもの。





ただし、PLIを活用するには2020~2025年の間に少なくとも100億ドル相当の製品を実際に生産しなければならないという条件があるほか、1年ごとにクリアしなければならない生産目標もあります。これに対して、目下のところAppleがインドで生産しているスマートフォンの生産高は約15億ドル(約1610億7000万円)程度だとされており、計画の実現にはかなり大規模な生産能力の拡充が必要になると見込まれています。



また、インドは世界で2番目に大きなスマートフォン市場ですが、既に中国のスマートフォンメーカーが市場を席巻しており、出遅れたAppleがインドでの生産を急拡大させてもシェアを伸ばすのは難しいとの指摘もあります。



そのため、The Economic Timesに情報を寄せた政府関係者は「Appleにとってインドは大きな市場ではありません。従って、Appleはインドを『中国依存の生産体制を多様化させるための輸出拠点』とみなしています」と話して、生産されたiPhoneの大半はインド国外への輸出に回されるだろうとの見方を示しました。



このニュースを報じたMashableは「インドで最新のスマートフォンを製造することで、Appleはスマートフォンをより競争力のある価格で販売することができるようになります。そのための道のりは険しいものではありますが、もし首尾良くAppleがインドに生産拠点を移すことが決まれば、『Make in India』の計画に大きな推進力をもたらすだけでなく、他の企業もAppleに続く可能性があります」と記しました。