SF小説やファンタジー小説が新型コロナウイルスのパンデミックを経験する若者に精神的な強さを与えるとの主張

・関連記事

新型コロナウイルスの感染拡大が「まるでスティーヴン・キングの物語に住んでいるよう」という意見 - GIGAZINE



小説家の多くが「自分が書いている作品の登場人物の声」を聞いているとの調査結果 - GIGAZINE



「父親が娘に性的暴行するシーン」を書いた小説家が「児童ポルノ製造容疑」で逮捕される - GIGAZINE



小説を書き上げるために役立つ5つのポイント - GIGAZINE



スティーヴン・キングが語る「小説家として成功するために知るべきすべてのこと」 - GIGAZINE



簡単に「ベストセラー小説」を書くための文章テクニックとアドバイスを集めた「How to Create an Instant Bestselling Novel」 - GIGAZINE



男の子がもっと本を読むようになるための「6つのポイント」とは? - GIGAZINE



たくさんの本に囲まれて育った子どもにはどのようなメリットがあるのかを6000人を対象に研究 - GIGAZINE



2020年05月12日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.